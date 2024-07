Sonniger Hochsommer: Die Wetterprognose für Palma Mallorca (27.07.2024 bis 03.08.2024)

Wetteraussichten auf herrliche Sommerwochen in Palma

Die Sonne regiert in Palma – die Vorhersage für die letzten Julitage und den Start in den August verspricht nichts weniger als wunderbaren Sonnenschein und hohe Temperaturen, perfekt für alle Urlauber und Einheimischen, die das Inselwetter in vollen Zügen genießen wollen.

Wetterprognose für die Woche vom 27. Juli bis 03. August 2024

Den Auftakt macht der 27. Juli 2024 mit einem klaren Himmel und einem sommerlichen Hoch von 33°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird für eine willkommene Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 39% liegt.

Am 28. Juli erwartet die Besucher von Palma ein ähnlich sonniger Tag, jedoch mit einigen vereinzelten Wolken. Die Temperaturen klettern auf heiße 35°C, und auch der Wind legt ein wenig zu mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h. Die relative Feuchte sinkt auf angenehme 29%.

Mit fortlaufender Woche bleibt das Wetter stabil bei 35°C am 29. Juli und 34°C an den darauffolgenden beiden Tagen. Die klaren Himmel über Palma liefern ideale Bedingungen für Strandbesuche und nächtliche Spaziergänge.

Zum Monatswechsel zeigt sich das Wetter von seiner beständigen Seite: 34°C am 31. Juli und 32°C zu Beginn des August. Der 1. August bringt zwar eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 47%, doch klarer Himmel bedeutet weiterhin beste Urlaubsstimmung.

Den Abschluss der Wetterwoche macht der 2. August mit einem noch immer klaren Himmel und weiterhin sommerlichen 32°C, begleitet von einer leichten Böe mit 8 km/h, während der 3. August einen geringen Temperaturrückgang auf 30°C erwarten lässt – perfekt für alle, die es ein wenig kühler mögen.

Ausblick auf Sonnenauf- und -untergänge in Palma

Urlauber und Frühaufsteher können die atemberaubenden Sonnenaufgänge ab circa 04:44 Uhr genießen, während sich die Sonne gegen 19:07 Uhr am Abendhimmel verabschiedet. Diese Zeiten verschieben sich im Laufe der Woche minimal, was uns ein paar zusätzliche Minuten abendliches Tageslicht beschert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:37:58. +++