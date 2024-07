Sonniges Hochsommerwetter in Sineu: Temperaturen bis zu 41 Grad erwartet (27.7.2024)

Die kommende Woche in Sineu: Eine Hitzewelle rollt an

Die letzten Julitage und der Beginn des Augusts auf Mallorca stehen ganz im Zeichen des Sommers. Insbesondere in Sineu präsentiert sich das Wetter von seiner sonnigsten Seite, mit klarem Himmel und Temperaturen, die bis an die 40-Grad-Marke reichen.

Sommer, Sonne, Sineu: Woche startet mit 35°C

Am 27. Juli 2024 strahlt die Sonne bereits ab 4:42 Uhr aus einem wolkenlosen Himmel und beschert einen Tageshöchstwert von angenehmen 35°C. Ein leichter Wind mit 6 km/h sorgt für eine kleine Erfrischung bei einer Luftfeuchtigkeit von 22 %. Der Abend klingt mit einem Sonnenuntergang um 19:05 Uhr aus.

Temperaturanstieg zum Wochenende hin

Über die Woche klettert das Thermometer stetig nach oben. Am 29. Juli sind es bereits 38°C und am 30. Juli knacken wir fast die 40°C Marke. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf 11 %, was die Hitze besonders drückend erscheinen lässt. Die Sonne geht am 30. Juli um 19:03 Uhr unter und hinterlässt eine warme Sommernacht.

Höchsttemperaturen am Monatsende - bis zu 41°C erwartet

Ein besonderes Augenmerk verdient der 31. Juli 2024. An diesem Tag erreicht Sineu eine Spitze von 41°C – eine echte Herausforderung für Mensch und Natur. Das klare und trockene Wetter, mit nur 10 % Luftfeuchtigkeit, kann eine Belastung darstellen, daher sind Schutzmaßnahmen wie Hydratation und Sonnenschutz zu beachten.

Ausklang der Hitzewelle und Beginn des August

Mit Beginn des Augusts erleben wir einen kleinen Temperaturrückgang auf 40°C am 1. August und die Tiefstwerte bleiben auch extrem hoch. Am 2. August leitet ein Temperaturabfall die Rückkehr zu angenehmeren 30°C ein, begleitet von frischeren Brisen mit 8 km/h.

Temperaturentwicklung und Wetteraussichten für Sineu

Die Einwohner und Besucher von Sineu können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen freuen. Die anhaltend klaren Himmel sorgen für perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien, dennoch sollte die Hitze nicht unterschätzt werden.

Genießen Sie die Sonne und bleiben Sie gesund!

