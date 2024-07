Sonniges Wetter in Puigpunyent: Eine Woche voller Klarer Himmel und warmer Temperaturen (27.7.2024)

Ausblick auf das Wetter in Puigpunyent: Hochsommerliche Tage in Sicht

Mit Spannung werden die kommenden Tage in Puigpunyent erwartet, denn der Hochsommer zeigt sich hier von seiner schönsten Seite. Klare Himmel und angenehme Temperaturen sorgen für das perfekte Urlaubswetter auf Mallorca.

Ende Juli verspricht herrliche Sommertage

Am 27. Juli 2024 dürfen sich Einheimische und Besucher über einen klaren Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 27°C freuen, bei einem mäßigen Wind von 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, während das barometrische Druckniveau bei 1014 hPa liegt. Der Tag beginnt mit einem spektakulären Sonnenaufgang um 4:44 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Sie bewegen sich weiter in eine Phase geringer Bewölkung am 28. Juli, wo sich die Temperaturen auf 30°C erhöhen. Die Windgeschwindigkeiten sind leicht erhöht auf 4 km/h, mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Druckanstieg auf 1016 hPa. Tauchen Sie in die leicht gekühlten Abendstunden ein, die mit dem Sundowner um 19:06 Uhr beginnen.

Die letzten Tage des Julis und der Beginn des Augusts: ein Traum für Sonnenanbeter

Mit gleichbleibenden 30°C und einem klaren Himmel wird der 29. Juli nicht minder beeindruckend. Ein leichter Hauch von Wind bei 3 km/h trägt zu einer erfrischenden Brise bei, perfekt für lange Strandtage oder Ausflüge in die Natur. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 45%, und der Druck steigt weiter auf beachtliche 1018 hPa. Genießen Sie das Tageslicht, das von 4:46 Uhr bis 19:05 Uhr anhält.

Das idyllische Wetter setzt sich am 30. und 31. Juli fort, wobei die Temperaturen sich bei 29°C einpendeln und der Himmel klar bleibt. Die Luftfeuchtigkeit ließ nach auf 43% und dann auf 48%, während der Druck leicht auf 1015 hPa und dann auf 1014 hPa fällt. Ihre Abende beginnen ab 19:04 bzw. 19:03 Uhr.

Der Start in den August präsentiert sich ebenfalls sommerlich. Der 1. und 2. August warten mit Temperaturen von 27°C und 29°C auf und halten den Himmel weiterhin wolkenfrei. An diesen Tagen wird es wieder windiger, besonders am 2. August mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Die Sonne begrüßt Sie am frühen Morgen um 4:49 und 4:50 Uhr und verabschiedet den Tag um 19:02 bzw. 19:01 Uhr.

Sonnenaufgänge über Puigpunyent: Entspannte Atmosphäre zum Wochenausklang

Der 3. August kündigt sich mit einer angenehmen Kühle bei 26°C an, begleitet von einem leichten Windstoß bei 3 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60%. Der barometrische Druck bleibt stabil bei 1012 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:51 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:00 Uhr runden das perfekte Bild eines entspannten Tages in Puigpunyent ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:39:40. +++