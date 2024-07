Strahlend blauer Himmel: Die Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar (27.07.2024 bis 03.08.2024)

Perfektes Sommerwetter erwartet Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca - Ein traumhafter Sommer steht bevor, und wer in Sant Llorenç des Cardassar Urlaub macht oder dort lebt, kann sich auf sonnenreiche Tage freuen. Wir blicken auf eine Woche mit klarem Himmel, sanfter Brise und idealen Temperaturen für jegliche Freiluftaktivitäten.

Die bevorstehende Woche im Überblick: Sommer pur auf Mallorca

Beginnen wir mit den Prognosen: Der 27. Juli läutet die Woche mit einem Höchstwert von 28 Grad Celsius ein. Der Himmel zeigt sich ungetrübt und die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 5 km/h angenehm. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:41 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:04 Uhr. Ein perfekter Tag, um die Strände von Mallorca zu genießen oder einen Ausflug ins Hinterland zu unternehmen.

Die darauf folgenden Tage, bis zum 2. August, halten dieses wundervolle Wetter konstant aufrecht. Sowohl Temperaturen als auch Himmelszustand versprechen reines Vergnügen unter der mallorquinischen Sonne. Am 28. und 29. Juli steigen die Temperaturen leicht an und erreichen 29 bzw. 30 Grad Celsius; die Windverhältnisse bleiben mit 7 und 5 km/h weiterhin sanft.

Für den 30. und 31. Juli wird die thermische Spitze mit 31 Grad Celsius vorhergesagt. Bei klarer Sicht lässt sich das lebendige Treiben auf Mallorca bis in die späten Abendstunden genießen, wobei der Sonnenuntergang sich allmählich nach vorne verschiebt.

Zum Monatswechsel bietet der 1. August weiterhin Badewetter par excellence bei erneut 31 Grad Celsius. Wer auf der Suche nach optimalen Bedingungen für Wassersport oder Strandtage ist, wird nicht enttäuscht sein. Der Wind zeigt sich weiterhin zurückhaltend und das Wasser lädt zum Verweilen ein.

Die Woche schließt mit ähnlichen Bedingungen ab, wobei am 2. und 3. August eine leichte Abkühlung auf 28 Grad Celsius zu verzeichnen ist. Der Wind nimmt am 2. August mit 9 km/h einen Hauch zu, was für Segler und Surfer interessant sein könnte.

Optimal für Urlauber und Einheimische

Die günstigen Wetterbedingungen bedeuten, dass sowohl Urlauber als auch Einheimische eine wunderbare Woche auf der Insel verbringen können. Die klaren Nächte bieten zudem eine exzellente Gelegenheit, sich an den beeindruckenden Sternenhimmel Mallorcas zu erfreuen.

Zum Abschluss gilt weiterhin: Sonnenschutz ist unerlässlich und eine ausreichende Hydration sollte nicht vernachlässigt werden. Wir wünschen Ihnen eine großartige Woche unter der Sonne Mallorcas in Sant Llorenç des Cardassar.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:40:36. +++