Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Wetterbericht für Capdepera vom 27.07. bis 03.08.2024

27. Juli bis 3. August 2024: Eine Woche voller Sonne in Capdepera

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Capdepera viel Sonnenschein und warme sommerliche Temperaturen. Der klare Himmel über Mallorca lädt zu Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuchen ein. Was Sie im Detail erwartet, erfahren Sie hier in unserer ausführlichen Wetter-Prognose.

Ungetrübte Urlaubsfreuden: Sonnige Aussichten für Capdepera

Von Samstag, dem 27. Juli 2024, bis zum 3. August 2024, erleben die Bewohner und Urlaubsgäste in Capdepera durchweg klaren Himmel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 25°C und heißen 29°C. Mit leichtem bis mäßigem Wind und einer moderaten Luftfeuchtigkeit wird das Baden im Meer zu einem erfrischenden Vergnügen.

Detaillierte Wettervorhersage für Capdepera auf Mallorca

27. Juli: Mit einer frischen Brise von 6 km/h startet der Tag bei 26°C, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%, und der Luftdruck misst 1014 hPa. Sonnenauf- und -untergang gestalten sich zu den Zeiten 4:40 Uhr und 19:04 Uhr.

28. Juli: Das Thermometer klettert auf 27°C an, während eine leichte Brise bei 7 km/h Ihnen die sommerliche Wärme etwas erleichtert. Die relative Feuchtigkeit beträgt 69%, und der Luftdruck beträgt 1017 hPa. Der Sonnenaufgang ist um 4:41 Uhr, der Sonnenuntergang um 19:03 Uhr.

29. Juli: Die Temperatur steigt weiter auf 28°C, der Wind bleibt mit 5 km/h angenehm. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 61%, und der Druck bleibt stabil bei 1018 hPa. Die Sonne grüßt ab 4:42 Uhr und verabschiedet sich um 19:02 Uhr.

30. Juli: Mit Höchstwerten von 29°C und einem milden Wind von 5 km/h wird es für viele der ideale Tag zum Sonnenbaden sein. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 54% vergleichsweise niedrig, der Druck liegt bei 1015 hPa. Aufgang und Untergang der Sonne sind für 4:43 Uhr bzw. 19:01 Uhr angesetzt.

31. Juli: Die Temperatur bleibt konstant bei 29°C, und die Bedingungen ähneln denen des Vortages, inklusive eines leichten Windes und niedriger Feuchtigkeit. Sonnenaufgang und -untergang finden um 4:44 Uhr bzw. um 19:00 Uhr statt.

1. August: Ein leichter Rückgang der Temperaturen auf 28°C, während der Wind mit 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 60% für angenehme Verhältnisse sorgen. Mit einem Druck von 1012 hPa und Sonnenaufgang um 4:45 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:59 Uhr, beginnt der Monat August erfreulich.

2. August: Eine frische Brise von 9 km/h wird Ihnen bei 25°C entgegenwehen, bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Druck von 1014 hPa. Erwachen Sie mit der Sonne um 4:46 Uhr und genießen Sie den Abend bis zum Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

3. August: Die Woche schließt mit einer freundlichen Note ab. Bei 26°C und einem sanften Wind von 4 km/h bleibt es bei einer Luftfeuchtigkeit von 69% angenehm. Druckverhältnisse von 1012 hPa sowie Sonnenaufgang und -untergang um 4:47 Uhr bzw. 18:57 Uhr runden die Prognose ab.

Fazit: Herrliches Sommerwetter in Capdepera

Abschließend lässt sich sagen: Die kommende Woche verspricht in Capdepera perfektes Sommerwetter. Ob Sie sich in den Fluten des Mittelmeers abkühlen möchten oder lieber entspannte Stunden am Strand genießen, die Bedingungen sind ideal. Vergessen Sie nicht den Sonnenschutz, um unbeschwert die sonnenverwöhnten Tage auf Mallorca zu genießen.

