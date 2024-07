Strahlendes Sommerwetter auf Mallorca: Die Wetterprognose für Sant Joan vom 27. Juli bis 3. August 2024 (27.7.2024)

Die aktuellen Wetteraussichten für Sant Joan

Sommer, Sonne und klare Himmel dominieren die Wettervorhersage für Sant Joan auf Mallorca in der letzten Juliwoche und zu Beginn des August. Ein echtes Hochsommerwetter erwartet Urlauber sowie Einheimische mit Temperaturen, die in der Spitze bis zu 39°C erreichen. Windböen sorgen für eine willkommene Erfrischung, denn die Luftfeuchtigkeit bewegt sich auf einem eher niedrigen Niveau. Für all jene, die in naher Zukunft ihren Urlaub in Sant Joan planen, verspricht die kommende Woche ideale Bedingungen für Badefreuden, Sightseeing und laue Abendstunden unter klarer Sternendecke.

Hitzewelle hält an: Temperaturen steigen auf über 35°C

Beginnend mit dem 27. Juli 2024, präsentiert sich das Wetter in Sant Joan von seiner besten Seite. Mit einem klaren Himmel startet der Tag bei angenehmen 33°C. Der Wind weht leicht mit lediglich 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt entspannt bei 25%. Die Sonne geht um 4:42 Uhr auf und wird den Tag über das Land mit reichlich Licht und Wärme versorgen, bis sie um 19:16 Uhr untergeht.

Bis zum 30. Juli steigen die Temperaturen stetig an und erreichen einen Höhepunkt von 39°C. Auch hier ist von einem klaren Himmel und einer leichten Brise von 8 km/h auszugehen. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 12% und der minimale Wind machen diese Tage zu den heißesten des Sommers.

Am 1. August kann man eine leichte Abkühlung auf 36°C erwarten, die auch die nachfolgenden Tage prägen wird. Die Tage bleiben klar, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 20%, was die Abendstunden etwas erträglicher machen dürfte.

Sonnige Aussichten: Ideal für Outdoor-Aktivitäten

Das durchgängige Hochdruckgebiet sorgt dafür, dass in Sant Joan, Mallorca, keine Niederschläge in Sicht sind. Die Temperaturen sind perfekt für sämtliche Outdoor-Aktivitäten, sei es Wandern, Radfahren oder einfach entspannende Tage am Strand. Der klare Himmel und die langlebigen Sonnentage ermöglichen es auch, das kulturelle und gastronomische Angebot von Sant Joan in vollen Zügen zu genießen.

Wetterverlauf im Detail

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:40:07. +++