Strahlendes Sommerwetter in Manacor: Ihre 7-Tage-Vorhersage (27.7.2024)

Sonne satt in Manacor: Die Wetteraussichten vom 27. Juli bis 03. August 2024

Mit himmelblauen Aussichten und sommerlicher Wärme präsentiert sich das Wetter in Manacor auf Mallorca für die nächste Woche. Erfahren Sie, was Sie im Hinblick auf Sonnenschein, Temperaturen und Freizeitaktivitäten im Freien erwartet.

Klare Sicht auf sommerliche Freuden: Das Wetter in Manacor

Samstag, 27. Juli 2024: Mit einem klaren Himmel und angenehmen 30°C starten wir in die neue Wetterwoche. Ein sanfter Wind mit gerade einmal 6 km/h verspricht einen ruhigen Tag bei einer geringen Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1014 hPa. Genießen Sie den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:04 Uhr bei einem Bummel entlang der malerischen Küste.

Sonntag, 28. Juli 2024: Die Sonne hält sich weiterhin treu über Manacor mit erneut 30°C und einem klaren Himmel. Mit einer ähnlichen Brise von 6 km/h und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 48% können Sie perfekte Bedingungen für einen Sonntag am Strand erwarten. Dabei zeigt das Barometer einen Wert von 1017 hPa.

Heiße Tage und laue Abende – Freuen Sie sich auf die Höhepunkte der Woche

Die Mitte der Woche präsentiert sich von ihrer besten Seite: Am Montag und Dienstag dürfen Sie sich auf strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis zu 33°C freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was für ideales Wetter zum Sonnenbaden und zahlreiche Aktivitäten im Freien sorgt. Windstille sorgt für stille Meeresspiegelungen und intensive Sonnenstunden. Erleben Sie atemberaubende Sonnenauf- und -untergänge von 4:43 Uhr bis 19:02 Uhr respektive am Dienstag.

Wochenende (Samstag, 03. August 2024): Das Wochenende wird mit angenehmen 30°C begrüßt und verspricht damit beste Ausflugsbedingungen. Ein leicht verstärkter Wind (8 km/h am Samstag) bringt etwas Abkühlung und sorgt für wohltuende Brisen während Ihrer Unternehmungen. Der Himmel bleibt klar – die perfekte Gelegenheit für Sternengucker, die milde Nacht zu genießen.

Wetterfazit: Ihre perfekte Woche unter der Sonne Manacors

Zusammengefasst verheißt die Wettervorhersage für Manacor eine Woche voller Sonnenscheintage.Sie können ausgedehnte Tagesausflüge planen, ohne sich um Regenschirme oder zu kühle Abende sorgen zu müssen. Denken Sie an Ihren Sonnenschutz, da die klaren Tage auch starke UV-Strahlung bedeuten können. Ob am Strand, in den Cafés oder beim Entdecken der Kultur – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:35:18. +++