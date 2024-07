Strahlendes Sommerwetter in Sóller: Die 7-Tage-Prognose (27.7.2024)

Hitzewelle in Sóller: Eine Woche unter der strahlenden Sonne Mallorcas

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca erwartet eine durchweg sonnige Woche. Mit klarem Himmel und ansteigenden Temperaturen lädt das Wetter zu ausgiebigen Strandausflügen ein. Hier ist Ihre tägliche Wetterprognose für die nächsten sieben Tage.

Tag für Tag in der Sonne Sóllers

27. Juli 2024: Der Samstag beginnt mit einem wolkenlosen Himmel und einer Hochtemperatur von 34°C. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h sorgt für eine angenehme Brise.

28. Juli 2024: Am Sonntag wird es noch etwas wärmer mit einer Spitze von 35°C und ähnlich ruhigen Windbedingungen. Beachten Sie die geringe Luftfeuchtigkeit von 34%, welche die Hitze intensivieren kann.

29. Juli 2024: Der Montag verspricht ebenfalls heiteres Wetter, wobei das Thermometer auf 36°C steigen wird.

30. Juli 2024: Am Dienstag erreichen wir den Höhepunkt der Hitze mit atemberaubenden 37°C, was der höchste Wert der Woche ist.

31. Juli 2024: Das Thermometer bleibt hoch bei 36°C, ein weiterer perfekter Tag für die Liebhaber der Sommerhitze.

1. August 2024: Der Monatsanfang präsentiert sich mit einem leichten Rückgang auf 35°C, doch das azurblaue Himmelszelt bleibt unverändert.

2. August 2024: Freitag bringt eine willkommene Erleichterung von der intensiven Hitze mit einer Spitze von 31°C und einer erhöhten Brise.

3. August: Zum Samstag bleibt es bei 31°C, aber die Luftfeuchtigkeit steigt auf 53%, was es fühlbar schwüler macht.

Sonnenaufgang und -untergang in Sóller

Die Sonne wird die Landschaft Sóllers von früh bis spät erleuchten. Der früheste Sonnenaufgang findet um 4:43 Uhr am 27. Juli statt, während der späteste Untergang um 19:07 Uhr am gleichen Tag zu beobachten ist. Erfreuen Sie sich an den langen Tagen und spektakulären Sonnenuntergängen auf der Insel.

Empfehlungen für Urlauber und Einheimische

Angesichts der hohen Temperaturen empfehlen wir viel Flüssigkeitsaufnahme und regelmäßigen Sonnenschutz zu verwenden. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um Mallorcas Strände zu genießen, aber tun Sie dies sicher und gesund.

