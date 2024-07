Wetter in Escorca: Sonniges Hochsommerwetter lockt Urlauber an Mallorcas Küsten (27.7.2024)

Verlässlich sonniges Wetter in Escorca für den Hochsommer erwartet

Die kommenden Tage in Escorca stehen unter einem strahlend blauen Himmel und versprechen genau das perfekte Sommerwetter, das Besucher und Einheimische gleichermaßen an den Badeort zieht. Der Hochsommer auf Mallorca zeigt sich von seiner schönsten Seite, mit Temperaturen, die einen sprichwörtlich ins Schwitzen bringen können.

Heiteres Wetter sorgt für ideale Freizeitbedingungen

Beginnend mit dem 27. Juli 2024, zeigt das Thermometer stolze 32°C und lässt die sommerliche Hitze in voller Pracht aufkommen. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von gerade mal 3 km/h lässt die hohen Temperaturen erträglich erscheinen. Die Luftfeuchtigkeit von 30% und ein Luftdruck von 1014 hPa unterstützen das angenehme Klima.

Auch die darauf folgenden Tage bis zum 1. August 2024 präsentieren sich in einem ähnlichen Muster: Temperaturen, die beharrlich um die 32°C bis 35°C pendeln, kaum eine Wolke am Himmel und eine leichte Brise, die für eine frische Abwechslung sorgt. Es ist das idyllische Sommerwetter, das man sich für einen erholsamen Urlaub auf Mallorca wünscht.

Unternehmen Sie etwas an den längsten Tagen des Jahres

Der späte Sonnenaufgang und der abendliche Sonnenuntergang bieten lange Tage, die ideal sind, um das umfangreiche Freizeitangebot in und um Escorca herum auszukosten. Ob bei Wassersportaktivitäten, entspannten Strandbesuchen oder Wanderungen in der Umgebung – die Bedingungen könnten nicht besser sein.

Wetterumschwung zum Start in den August

Am 2. August 2024 erwartet uns ein leichter Temperaturrückgang auf 27°C, was eine willkommene Abkühlung nach den vorangegangenen heißen Tagen darstellt. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas zu auf 7 km/h, was für eine angenehmere Atmosphäre, insbesondere in den Küstenbereichen, sorgt.

Der folgende Tag bringt uns weiterhin klares Wetter und eine leichte Steigerung auf 29°C. Die Feuchtigkeit bleibt mit 46% relativ gering, was die höheren Temperaturen gut erträglich macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:30:05. +++