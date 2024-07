Wetter Marratxí: Hitzewelle im Hochsommer – bis zu 38°C und klarem Himmel erwartet (27.7.2024)

Sommer in Marratxí: Temperaturen erreichen Höchstwerte

Die kommende Woche in Marratxí präsentiert sich als Inbegriff des sommerlichen Hochs auf Mallorca. Mit klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein können Einwohner und Urlauber die nächste Zeit in vollen Zügen genießen. Eine leichte Brise wird die ansonsten heißen Tage begleiten, die Temperaturen klettern auf bis zu 38°C.

Wetterprognose für Marratxí: Täglicher Blick auf den klaren Himmel

Am 27.7.2024 lädt das Wetter in Marratxí mit einer milden Brise von 5 km/h dazu ein, die Umgebung zu erkunden. Es wird ein maximaler Wert von 35°C erwartet bei einem herrlich klaren Himmel. Bereits beim Sonnenaufgang um 4:43 Uhr zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite und hält bis zum Sonnenuntergang um 19:06 Uhr an.

Die folgenden Tage versprechen ähnlich angenehme Bedingungen mit geringfügigen Schwankungen in Wind und Temperatur. Der 28. und 29. Juli überbieten mit Höchsttemperaturen von 37°C und 38°C sowie einer minimalen Bewölkung alles bisher da Gewesene, während die Luftfeuchtigkeit weiter abnimmt und ein Maximum an sommerlichem Komfort bietet.

Anhaltende Hitze mit klarem Himmel setzt sich fort bis zum 31. Juli, wobei sich die Temperaturen leicht abkühlen, allerdings immer noch im hohen Bereich um 37°C bleiben. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich minimal, was den längsten Hochsommer-Tagen in MarratxíMarratxí entspricht.

Ausklang der Hitzewelle in Marratxí: Wetterentwicklung

Den Beginn des Augusts markiert eine leichte Abkühlung, die das Thermometer auf 34°C am 1. August und auf angenehme 33°C am 2. August sinken lässt. Mit zunehmendem Luftdruck und feuchterer Luft endet die extreme Hitzephase sanft. Der 3. August markiert schließlich den mildesten Tag der kommenden Woche in Marratxí mit erfrischenden 31°C und einer milden Brise, die die Hitze periode beschließt.

Zusammenfassend können sich die Besucher von Mallorca auf eine typisch heiße Sommerwoche freuen, die von klar blauem Himmel und einer bezaubernden Kombination aus Hitze und leichtem Wind dominiert wird – ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Erholungssuchende.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:36:38. +++