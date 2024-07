Wetteraussichten Binissalem: Sonnige und Heiße Tage voraus – Vom 27.07.24 bis 03.08.24

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner heißesten Seite

Die kommenden Tage in Binissalem versprechen laut den aktuellen Wettervorhersagen sonnige und besonders warme Verhältnisse. Ein Blick auf den klaren Himmel und die steigenden Thermometerstände lässt keine Zweifel am hochsommerlichen Wettergeschehen auf der Baleareninsel.

Heiteres Himmelsspiel über Binissalem

Beginnend mit dem 27.07.2024 reiht sich Tag an Tag mit strahlendem Sonnenschein und einem wolkenlosen Himmel. Die Temperaturen klettern auf ungewöhnlich heiße 37 °C, was Freunde des sommerlichen Wetters erfreuen dürfte, während andere vielleicht nach Abkühlung suchen. Der Wind bleibt dabei mit leichten 3 km/h eine sanfte Brise.

Vertrocknet die mallorquinische Landschaft?

Die Hitze bleibt auch in den folgenden Tagen konstant. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf sehr niedrige 15 % bis 8 %, was für eine trockene Atmosphäre sorgt und der Vegetation zusetzen könnte. Die Temperaturen steigen bis zum 31.07.2024 auf heiße 41 °C an, bevor sie zu Beginn des Augusts wieder etwas milder werden.

Leichter Temperaturrückgang zu Beginn des Augusts

Ab dem 01.08.2024 registriert die Wetterstation in Binissalem einen leichten Rückgang der Höchstwerte auf angenehmere 39 °C. Die Windverhältnisse bringen mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h etwas mehr Bewegung in die Sommerhitze.

Erwartete Temperaturen und Windverhältnisse

Die Tageshöchsttemperaturen verweilen über den beobachteten Zeitraum fast konstant im hohen 30er Bereich, erreichen ihren Höhepunkt bei 41 °C und nehmen gegen Ende des Zeitraums hin leicht ab. Der Wind bleibt mit 2 bis 7 km/h eher schwach und wird kaum für Abkühlung sorgen können.

Für alle Bewohner und Besucher Binissalems bedeutet dies: Suchen Sie Schatten, tragen Sie Sonnenschutz und halten Sie genügend Wasser bereit – es wird eine heiß-kalorische Woche!

