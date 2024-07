Wetteraussichten für Montuïri: Heiße Tage und klare Nächte ab dem 27. Juli (27.7.2024)

Prognose: Eine Welle der Hitze für Montuïri, Mallorca

Mit Temperaturen, die an die 40-Grad-Marke heranreichen, zeigt sich das Wetter in Montuïri auf Mallorca von seiner heißen Seite. Unsere aktuelle Wettervorhersage für die kommende Woche deutet auf eine sonnendurchflutete Periode hin, in der kaum eine Wolke den klaren Himmel trüben wird.

Hitzewarnung für Montuïri: Klarer Himmel und steigende Temperaturen

Beginnend mit dem 27. Juli 2024, genießen Einheimische sowie Urlauber einen klaren Himmel bei einer Durchschnittstemperatur von 35°C, während ein leichter Wind mit nur 5 km/h für eine sanfte Brise sorgt. Trotz der klaren Sicht auf die Sterne bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 22 Prozent angenehm, was den Abend zu einer perfekten Gelegenheit für Freiluftaktivitäten macht.

Die kommenden Tage in Montuïri: Sonne, Sonne und nochmals Sonne

Am 28. und 29. Juli wird das Wetter weiterhin einladend sein, mit minimalen Wolken am Himmel und anhaltend hohen Temperaturen um die 35 bis 38°C. Die Winde verharren bei leichten Geschwindigkeiten, die die Hitze angenehm umwehen.

Höhepunkt der Hitze gegen Monatsende

Ein besonderer Blick sollte auf den 30. und 31. Juli geworfen werden, wo das Thermometer Spitzenwerte von 40°C erreichen wird. Diese Tage stehen im Zeichen des klaren Himmels, was auch bedeutet, dass der UV-Index besonders hoch sein dürfte. Eine entsprechende Vorbereitung mit Sonnenschutz und Hydratation wird nachdrücklich empfohlen.

Beginn des Augusts: Ein leichter Temperaturrückgang

Der 1. August zeigt sich ebenfalls sonnig mit einer Höchsttemperatur von 39°C, die einen Vorgeschmack auf die darauf folgenden Tage gibt. Der 2. und 3. August bieten ein wenig Erleichterung mit Temperaturen, die auf 31°C beziehungsweise 34°C zurückgehen, während die Windgeschwindigkeiten auf bis zu 9 km/h ansteigen.

Wetterbericht: Detailansicht für Montuïri, Mallorca

Für die detailorientierten Wetterbeobachter, hier ist eine kompakte Zusammenfassung des Wetters in Montuïri:

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:37:03. +++