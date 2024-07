Wetteraussichten für Muro, Mallorca: Sonnenschein und steigende Temperaturen erwartet (27.7.2024)

Wetterprognose für Muro: Sonnige Tage und leichte Regenschauer im Gepäck

Die kommende Woche verspricht in Muro auf Mallorca ein echtes Sommermärchen zu werden. Von leichtem Regen abgesehen, erfreuen wir uns an einer Reihe von klaren, sonnigen Tagen. Die Temperaturen bewegen sich auf dem Thermometer nach oben und bringen uns sommerliche Wärme, die jedem Urlauber und Einheimischen die Herzen aufgehen lässt.

Wetterentwicklung und Temperaturtrends in Muro

Am 27. Juli 2024 startet die Woche mit 30°C und leichtem Regen, der die Luft erfrischen wird. Bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55% lässt es sich hervorragend in den Tag starten. Das Barometer zeigt 1017 hPa an – stabile Verhältnisse, die auf gutes Wetter hindeuten.

Der 28. Juli lässt das Herz jeden Sonnenanbeters höher schlagen. Mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C ist dies ein perfekter Tag, um die Strände Mallorcas zu genießen. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 42%. Das bedeutet: Weniger Schwüle und mehr Vergnügen!

Vom 29. bis zum 30. Juli setzt sich das fantastische Strandwetter fort. Beide Tage verwöhnen uns mit klarem Himmel und maximalen Temperaturen um 31°C bzw. 32°C. Es herrscht eine leicht steigende Tendenz in puncto Wärme, jedoch bleibt der Wind konstant leicht.

Der 31. Juli überrascht mit einer Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf gemütliche 30%, während das Thermometer auf 33°C klettert. Es ist der ideale Tag, um jede Form von Outdoor-Aktivitäten zu planen, da uns ein strahlend blauer Himmel begleiten wird.

Der Start in den August wird nicht weniger beeindruckend sein. Am 1. August erwarten uns 34°C und klarem Himmel, allerdings mit einem Anstieg des Windes auf 6 km/h und einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit. Am 2. August bleibt es bei 33°C und strahlendem Sonnenschein beständig.

Die Woche endet am 3. August mit einer kleinen Abkühlung auf 28°C und leichten Regenschauern, die der Hitze eine Pause gönnen und die Inselnatur bewässern.

Ein Blick auf die tägliche Sonnenauf- und -untergangszeit

Während dieser Woche können Frühaufsteher und Nachtschwärmer gleichermaßen die Schönheit der Natur erleben. Die Sonnenaufgangszeiten variieren nur minimal und bewegen sich zwischen 4:11 Uhr und 4:18 Uhr. Sonnenuntergänge lassen sich abends zwischen 18:43 Uhr und 18:49 Uhr bestaunen und versprechen romantische Momente am Horizont von Muro.

Die Wetterlage in Muro bietet also jede Menge Potential für unvergessliche Urlaubserlebnisse und erfüllte Sommertage. Vergessen Sie den Regenschirm nicht für die kurzen Regenschauer, aber machen Sie sich bereit für eine Zeit des ausgiebigen Sonnenbadens und entspannten Freizeitgenusses.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:37:38. +++