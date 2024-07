Wetteraussichten in Santa Margalida: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (27.7.2024)

Prognose: Sonnige Hochsommer-Tage in Santa Margalida

Wenn man an Mallorca denkt, kommen einem sofort Bilder von strahlend blauem Himmel und goldener Sonne in den Sinn. Genau diese idyllischen Bedingungen erwarten die Einwohner und Besucher von Santa Margalida in der kommenden Woche, wie die jüngste Wetterprognose verheißt.

Schon heute: Klarer Himmel und sommerliche Wärme

Am heutigen Samstag, dem 27. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Die Tageshöchsttemperatur erreicht angenehme 32°C, perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand. Dazu weht ein leichter Wind mit nur 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 40% liegt. Bei einem Luftdruck von 1014 hPa genießen Frühaufsteher den Sonnenaufgang bereits um 4:42 Uhr und der Tag endet mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

Unveränderte Schönwetterlage am Sonntag

Der 28. Juli 2024 bringt eine Fortsetzung des herrlichen Wetters. Die Temperatur hält sich konstant bei 32°C, und der Himmel bleibt klar. Die Luftfeuchtigkeit steigt minimal auf 42%, und der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1017 hPa. Der Tag beginnt und endet ähnlich wie der Vortag, mit Sonnenauf- und -untergang fast zur gleichen Zeit.

Die Wetteraussichten für die gesamte Woche

Während der folgenden Tage können sich Einheimische und Besucher auf weiterhin wolkenlosen Himmel und ansteigende Temperaturen freuen. Der 29. Juli verspricht bis zu 34°C und am 30. Juli ist mit Temperaturen um 35°C noch eine kleine Steigerung zu spüren. Diese wärmende Tendenz erreicht ihren Höhepunkt am 31. Juli mit beeindruckenden 38°C. Obwohl die Luftfeuchtigkeit am 1. August etwas zunimmt, bleibt es mit 37°C hochsommerlich warm. Erst zum Ende der Woche, am 2. und 3. August, lässt die Hitze etwas nach, und die Temperaturen pendeln sich auf erträglichere 28°C bis 30°C ein.

Trotz der Hitze bleiben die Bedingungen angenehm, da der Wind schwach bis mäßig bleibt, was gerade in den heißen Stunden für eine willkommene Brise sorgt. Die niedrigste gemessene Windgeschwindigkeit liegt bei 4 km/h, die höchste bei 8 km/h. Insgesamt bietet Santa Margalida alles, was das Herz begehrt für eine perfekte Sommewoche auf der beliebten Baleareninsel.

Bleiben Sie hydratisiert, schützen Sie sich mit Sonnencreme und genießen Sie die mallorquinische Sonne verantwortungsbewusst!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:41:29. +++