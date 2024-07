Wettervorhersage Felanitx: Klare Himmel und sommerliche Temperaturen erwarten Mallorca (27.7.2024)

Aktuelle Wettertrends für Felanitx: Sonnige Aussichten

Felanitx freut sich auf eine Folge von sonnigen, klaren Tagen. Die Wettervorhersage für die letzte Juliwoche und den Beginn des Augusts 2024 verspricht hochsommerliche Temperaturen und strahlenden Sonnenschein - ideale Bedingungen für alle, die das sommerliche Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

Perfektes Badewetter mit Temperaturen um die 30 Grad

Am Samstag, den 27. Juli, begrüßt Felanitx die Einwohner und Urlauber mit einer Temperatur von angenehmen 31°C und einem wolkenlosen Himmel. Leichte Brisen von 6 km/h sorgen für eine willkommene Abkühlung bei einer Luftfeuchtigkeit von 40%, perfekte Bedingungen für einen Besuch am Strand oder eine Erkundungstour durch die historische Stadt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen lange, erfüllte Sommertage an, von 4:42 bis 19:04 Uhr.

Wenig Bewölkung und durchgehende Sonne

Die Folgetage bleiben ebenfalls warm und einladend, wobei der 28. Juli eine leichte Bewölkung bei 31°C verspricht. Die Winde nehmen minimal zu, die Luftfeuchtigkeit steigt auf 46% und der Luftdruck bleibt bei stabilen 1017 hPa. Dieser Trend setzt sich fort; am 29. Juli klettert das Thermometer auf 34°C bei einem klaren Himmel.

Höchsttemperaturen zum Monatsende

Zum Monatsende hin erreicht die Hitze Ihren Höhepunkt: Am 30. Juli und am 31. Juli wird es in Felanitx sehr heiß mit Temperaturen von 35°C und 34°C unter einem ungetrübten Himmel, welche das Herz jedes Sonnenanbeters höher schlagen lassen.

Start in den August mit anhaltend sonnigem Wetter

Der Start in den August zeigt sich von seiner schönsten Seite. Sowohl am 1. August als auch am 2. August wir der klare Himmel dominiert von Temperaturen um 30°C bis 34°C, allerdings mit etwas frischeren Winden von bis zu 9 km/h. Eine leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 45% bis 47% rundet das Bild einer perfekten sommerlichen Wetterlage ab.

Stetiger Sonnenschein bis zum 3. August

Zum Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose setzt sich das strahlende Wetter fort. Der 3. August präsentiert sich mit reinem Himmel, 31°C und milden Winden als idealer Ausklang dieser sonnigen Periode.

Insbesondere für langfristige Planungen oder das Organisieren von Outdoor-Veranstaltungen bietet diese Wetterlage hervorragende Bedingungen, um das traumhafte Mallorca in Felanitx zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.7.2024, 01:31:33. +++