7-Tage-Wetterausblick für Marratxí: Heiße Sommertage unter klarem Himmel in Sicht (28.7.2024)

Das Wetter in Marratxí: Eine Woche voller Sonnenschein

Während wir uns in der letzten Juliwoche befinden und die erste Augustwoche begrüßen, präsentiert sich das Wetter in Marratxí auf MallorcaMarratxí von seiner besten Seite. Urlauber und Einheimische können sich auf hohe Temperaturen und klaren Himmel freuen, die ideale Bedingungen für alle sommerlichen Aktivitäten bieten.

Hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein

Der 28. Juli 2024 startet mit angenehmen 36 Grad Celsius und vereinzelten Wolken, die jedoch dem Genuss der Sonne kaum im Wege stehen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 23% fühlt es sich unter freiem Himmel herrlich frisch an.

Die kommenden Tage werden noch ein Stück wärmer. Am 29. Juli zeigt das Thermometer bis zu 38 Grad Celsius bei einem klaren Himmel. Der Wind bleibt leicht und angenehm bei 4 km/h. Auch die folgenden Tage bleiben trocken und sonnig mit

Ende Juli und Beginn August: Ununterbrochene Sonne

Temperaturen von 37 Grad am 30. Juli sowie 38 Grad am 31. Juli. Selbst nachts sinken die Temperaturen nicht unter die 30-Grad-Marke, was für lauschige Sommerabende unter dem Sternenhimmel sorgt.

Vorschau auf die ersten Augusttage: Weiterhin traumhaftes Sommerwetter

Der 1. August begrüßt uns mit etwas Erfrischung, denn die Temperaturen fallen leicht auf 35 Grad Celsius. Der klare Himmel bleibt erhalten, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 36%. Ein perfekter Tag, um die zahlreichen Strände Mallorcas zu genießen und im Mittelmeer abzukühlen.

Ein kleiner Temperaturrückgang auf 31 Grad Celsius ist für den 2. und 3. August zu verzeichnen, verbunden mit einer moderaten Brise von 7 km/h und einer konstanten Luftfeuchtigkeit um die 40%. Diese Tage laden geradezu ein, die wunderbare Inselnatur zu erkunden oder in den charmanten Ortschaften zu flanieren.

Das Wochenende in Marratxí: Sonnige Aussichten

Das Wochenende vom 4. August verspricht ungetrübten Sonnenschein bei angenehmen 33 Grad Celsius und einer leichten Brise. Mit dem Sonnenaufgang um 4:51 Uhr und Sonnenuntergang um 18:58 Uhr, bietet sich genug Zeit, um das mediterrane Leben in vollen Zügen auszukosten.

