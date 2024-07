Aktuelle Wetterprognose für Lloseta auf Mallorca: Eine Woche voller Sonnenschein und Sommerhitze (28.7.2024)

Hitzewelle in Lloseta: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Lloseta auf Mallorca von seiner sonnigen Seite. Mit kaum einer Wolke am Himmel ist die letzte Juliwoche besonders einladend für alle Sonnenanbeter und Urlauber auf der Insel.

Temperaturen klettern auf sommerliche Höhen

Beginnend mit Sonntag, den 28. Juli 2024, klettert das Thermometer auf beachtliche 36°C bei nur wenigen Wolken. Der Wind bleibt sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei niedrigen 16% liegt. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:44 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

Der Montag folgt dem Trend mit einem klaren Himmel und noch heißeren 39°C. Das Wetter bleibt beständig, während die Luftfeuchtigkeit auf 9% fällt, was für eine ausgesprochen trockene Atmosphäre sorgt.

Höhepunkt der Hitzewelle erwartet

Am Dienstag und Mittwoch erreichen wir den Höhepunkt der Hitzewelle mit 40°C und 41°C und einem Himmel so klar, dass kein Tropfen Wasser in Sicht ist. Der Wind bleibt mild, und der geringe Feuchtigkeitsanteil in der Luft könnte die Tage noch heißer erscheinen lassen als sie sind. In dieser Zeit ist ausreichend Sonnenschutz und Hydration besonders wichtig.

Kühle Brise als willkommene Abwechslung

Nachdem die Insel über mehrere Tage von Kaiserwetter verwöhnt wurde, bringt der Eintritt in den August eine kleine Abkühlung mit sich. Am Donnerstag, den 1. August, bleibt es mit 40°C immer noch sehr heiß, allerdings sorgt ein leichter Wind für etwas Erfrischung.

Zum Freitag hin erleben wir eine spürbare Änderung: Die Temperaturen fallen auf angenehmere 31°C, und der Wind nimmt auf 7 km/h zu, was die Hitze des Tages erträglicher macht.

Wetterausblick für das erste August-Wochenende

Das erste Wochenende im August beginnt mit 33°C am Samstag und stellt sich als ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten dar. Am Sonntag genießen wir ähnliche Bedingungen mit 35°C und einer sanften Brise.

Die Wetteraussichten für LlosetaLloseta zeigen sich also durchgehend positiv für alle, die die mediterrane Sonne und die Wärme Mallorcas suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:31:32. +++