Ausgezeichnete Sommerwoche in Búger: So wird das Wetter auf Mallorca (28.7.2024)

Hitze und Sonnenschein: Wetteraussichten für Búger

Wenn Sie Ihre Tage unter dem klaren Himmel von Mallorca verbringen möchten, präsentiert sich Búger als der ideale Ort für heiße Sommertage. Die kommende Woche vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 prognostiziert beständig hohes Quecksilber im Thermometer und nahezu wolkenlose Aussichten.

Sonnenanbeter aufgepasst: Wetterhighlights in Búger

Beginnend mit dem 28. Juli 2024, herrscht in Búger eine angenehme Temperatur von 36°C bei ein paar vereinzelten Wolken am Himmel. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 25%, steht gemütlichen Freizeitaktivitäten im Freien nichts im Wege.

Der darauf folgende Tag, der 29. Juli, trumpft mit einer noch höheren Temperatur von 39°C und einem makellos klaren Himmel auf. Das Wetter scheint sich mit ähnlichen Bedingungen am 30. Juli fortzusetzen.

Höhepunkt der Hitze wird der 31. Juli 2024 sein, an dem das Thermometer voraussichtlich auf sengende 42°C klettern wird, begleitet von einem klaren Himmel und leichten Brisen.

Der 1. August zeigt sich ebenso von seiner besten Seite mit immer noch heißem Wetter und 39°C, bevor die Temperaturen ab dem 2. August wieder auf gemäßigtere 33°C zurückgehen. Der 3. August und 4. August werden das Bild einer perfekten Sommerwoche mit Temperaturen um die 34°C bis 36°C abrunden.

Abendliche Impressionen und optimale Bedingungen für Mallorca-Liebhaber

Die Sonnenuntergänge in Búger werden in dieser Woche früh beginnen - rechnen Sie damit, dass der Himmel sich kurz nach 19:00 Uhr in eine abendliche Szenerie verwandelt. Eine ideale Zeit, um den Tag bei einem Spaziergang ausklingen zu lassen oder in einem der lokalen Restaurants im Freien zu speisen.

Alle Zeichen stehen auf eine Woche voller Sonne und warmen Temperaturen, perfekt für Urlauber und Einheimische, um die sommerliche Pracht Mallorcas vollends auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:23:45. +++