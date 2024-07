Heißes Sommerwetter erwartet Montuïri: Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen (28.7.2024)

Fesselnde Hitze und ungetrübter Sonnenschein in Montuïri

Die kommende Woche in Montuïri ist geprägt von einer unerbittlichen Sommerhitze und einem strahlend blauen Himmel, der kaum eine Wolke zulässt. Montuïris Einwohner und Besucher können sich auf eine Serie von klaren, sonnigen Tagen einstellen, die die Temperaturen in schwüle Höhen treiben werden.

Stetige Erwärmung mit Höchstwerten am Wochenende

Bereits zu Beginn der Woche lässt der Sonnenaufgang um 4:44 Uhr am Montag, den 28. Juli 2024, eine heiße Zeit erahnen. Bei einer gemessenen Temperatur von 36°C und nur wenigen Wolken am Himmel wird der Tag in Montuïri von einem leichten Wind von etwa 7 km/h begleitet. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 22% äußerst niedrig, was das Hitzeempfinden noch intensivieren dürfte.

Rekordtemperaturen zur Wochenmitte?

Gegen Mitte der Woche, um den 29. und 30. Juli, klettern die Temperaturen weiter in die Höhe. Mit einem kristallklaren Himmel werden 39°C am Dienstag und sogar bis zu 40°C am Mittwoch erwartet. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf Werte um 9%, was die ohnehin schon brütende Hitze noch verstärken wird. Die Hochsommertage in Montuïri erreichen am Donnerstag einen Höhepunkt mit utopischen 41°C, in Anbetracht dessen ist Vorsicht geboten und Schutz vor der Sonne zu suchen.

Kühlung am Horizont: Temposenkung zum Monatswechsel

Das letzte Drittel der Woche leitet dann eine leichte Abkühlung ein. Ab dem 1. August beginnen die Temperaturen etwas nachzulassen, auf etwa 38°C, und fallen bis zum Ende der Woche auf angenehmere 33°C bis 35°C ab. Die Abende bringen mit Sonnenuntergängen kurz nach 19 Uhr und etwas steigender Feuchtigkeit eine willkommene Erleichterung.

Zusammenfassend erwartet Einwohner und Urlauber in Montuïri eine Woche mit herrlichem Wetter, das ideal für alle Aktivitäten im Freien ist, sofern man sich gut auf die heißen Temperaturen einstellt und ausreichend Sonnenschutz verwendet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:35:28. +++