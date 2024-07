Himmlisches Wetter in Artà: Sonnige Aussichten für die Woche vom 28.07. bis zum 04.08.2024

Hochsommerwetter in Artà: Strahlend blauer Himmel und warme Temperaturen

Das Wetter in Artà auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite: Die Voraussagen versprechen nahezu durchweg sonniges Wetter und zunehmend warme Temperaturen. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter täglich entwickelt und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien optimal für die Zeit vom 28.07. bis zum 04.08.2024.

Wochenstart mit strahlendem Sonnenschein

Am Montag, den 28.7.2024, genießen wir in Artà ein makelloses Wetter mit einem klaren Himmel und angenehmen 28°C. Der Wind weht leicht mit 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, sodass es sich nicht zu schwül anfühlt, und mit einem Luftdruck von 1018 hPa stehen die Chancen gut, dass dieses Wohlgefühl den ganzen Tag anhält. Bereiten Sie sich auf einen herrlichen Sonnenaufgang um 4:42 Uhr und einen langen Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:03 Uhr vor.

Die Temperaturen klettern weiter

Am Dienstag (29.7.2024) und Mittwoch (30.7.2024) dürfen wir uns über weitere sonnige Tage mit Höchsttemperaturen von 29 bzw. 30°C und sehr geringen Windgeschwindigkeiten freuen. Die Luft wird etwas trockener, was mit Luftfeuchtigkeitswerten von 50% und 45% für extra Komfort sorgt. Der Druck bleibt stabil, was zusammen mit der klaren Sicht auf den azurblauen Himmel ideale Bedingungen für Ausflüge oder Strandtage bietet.

Zum Monatswechsel unverändert sommerliches Prachtwetter

Der Donnerstag (31.7.2024) markiert nicht nur das baldige Ende des Julis, sondern setzt auch den Höhepunkt in dieser Wetterperiode mit erwarteten 32°C und sonnigen Bedingungen. Der leichte Wind und die geringe Luftfeuchtigkeit tragen dazu bei, dass es trotz der Hitze angenehm bleibt. Doch Achtung: an solchen Tagen ist Sonnenschutz besonders wichtig!

Anfang August mit leichter Abkühlung

Der Freitag (1.8.2024) leitet mit 28°C und klarem Himmel den neuen Monat ein, der Wind lässt nach und die Feuchtigkeit kehrt auf wohltuendere Niveaus zurück. Das Wochenende verspricht dann eine minimale Abkühlung bei immer noch hervorragenden Bedingungen.

Wochenendwetter: teilweise wolkig, aber weiter sonnenverwöhnt

Am Samstag (2.8.2024) ziehen einige Wolken auf, die aber kaum Einfluss auf die Sonneneinstrahlung haben sollten. Mit 25°C und einem frischen Wind wird der Tag zu einer angenehmen Abwechslung. Sonntag und Montag bringen erneut klare Himmel, wobei die Temperaturen wieder steigen. Planen Sie also Ihr Wochenende mit ausreichend Sonnenschutz – es bleibt sonnig in ArtàArtà!

Mit diesen Aussichten steht einer Woche voller Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Strandausflügen oder Stadterkundungen nichts mehr im Weg. Genießen Sie das perfekte Hochsommerwetter und die wunderschönen Tage in Artà, Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:22:30. +++