Hitzewelle in Alaró: Das Wetter für die nächste Woche mit Temperaturen von bis zu 40°C (28.7.2024)

Wettervorhersage Alaró: Eine Woche unter der glühenden Sonne Mallorcas

Die kommende Woche verspricht in Alaró, Mallorca, eine wahre Hitzewelle mit Temperaturen, die bis auf 40°C klettern. Mit einem fast ununterbrochenen klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein dürfen sich Einheimische und Urlauber gleichermaßen auf ideales Sommerwetter einstellen, das perfekt für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche ist.

Hohe Temperaturen und strahlende Sonne in Alaró

Am Montag, den 28. Juli, erwarten uns in Alaró angenehme 37°C mit einigen vereinzelten Wolken. Die leichte Brise mit 5 km/h sorgt für eine willkommene Abkühlung bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 17%. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen atemberaubende Farben in den Himmel Mallorcas um 4:44 Uhr bzw. 19:06 Uhr.

Die Mitte der Woche steht ganz im Zeichen des klaren Himmels. Von Dienstag bis Donnerstag zeigt das Thermometer Werte von 39°C bis 40°C an, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf beinahe rekordverdächtige 8% am Mittwoch. Mit so geringen Niederschlagswahrscheinlichkeiten und einem ständig wolkenlosen Himmel wird empfohlen, Maßnahmen zum Sonnenschutz ernst zu nehmen.

Sonnenschein und klarer Himmel bis zum Wochenende

Das letzte Juliwochenende läutet eine leichte Abkühlung ein. Freitag der 1. August wird mit 39°C und einer leichten Brise von 3 km/h noch einmal heiß. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 18%, während der Luftdruck auf 1010 hPa fällt. Das Wochenende jedoch bringt Temperaturen von 31°C bis 35°C und eine frischere Brise, was für angenehmere Bedingungen sorgt.

Blick auf die nächste Woche in Alaró

Ein detaillierter Blick auf die Wetterdaten zeigt, dass die Nächte in Alaró ebenso warm bleiben werden. Die Bewohner können sich auf klare, sternenreiche Nächte freuen, während die Tage von der prallen Sonne Mallorcas geprägt sein werden. Es ist ratsam, die Siesta zu nutzen, um der Mittagshitze zu entgehen.

Für alle die sich nach Abkühlung sehnen: Der Abend bietet die perfekte Gelegenheit für gemütliche Stunden an den zahlreichen Cafés oder in den kühleren Räumlichkeiten der lokalen Restaurants.

Genießen Sie die mallorquinische Sonne und bleiben Sie geschützt!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:20:24. +++