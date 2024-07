Hitzewelle in Manacor: Sonne pur und steigende Temperaturen bis zum 1. August 2024 (28.7.2024)

Höchsttemperaturen und strahlender Sonnenschein prägen das Wetter in Manacor

Die Sommerhitze legt sich wie ein warmes Tuch über Manacor, und ein Ende der sonnenreichen Tage ist nicht in Sicht. Klaren Himmel und ansteigende Temperaturen können wir in der bevorstehenden Woche erwarten.

Strahlend blauer Himmel über Manacor bis zum Wochenende

Beginnend mit dem heutigen Tag, dem 28. Juli 2024, erleben Einwohner und Besucher von Manacor eine bemerkenswerte Periode des klaren Himmels. Mit einer sanften Brise von 8 km/h und moderater Luftfeuchtigkeit bietet das aktuelle Wetter ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturentwicklung und Sonnenstunden im Detail

Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich auf der sommerlichen Skala nach oben, beginnend bei 31°C am heutigen Tag und erreichen schließlich ihren Höhepunkt von 37°C am 1. August 2024. Danach zeichnet sich am 2. August ein leichter Rückgang auf 30°C ab, welcher sich auch in den darauf folgenden Tagen fortsetzt.

Perfekte Bedingungen für Sommeraktivitäten in Manacor

Trotz der Hitze bleiben die Windgeschwindigkeiten angenehm niedrig und tragen zu einem komfortablen Klima bei. Selbst an den heißesten Tagen sorgen sie mit Geschwindigkeiten von nur 4 bis 9 km/h für eine willkommene Erfrischung.

Lange Tage unter der Sonne Mallorcas

Die Sonne begrüßt Mallorcas Besucher und Einheimische bereits um kurz vor fünf Uhr morgens und begleitet sie bis zum frühen Abend um circa 19 Uhr. Somit genießen wir in Manacor lange Tage voller Licht und Sonnenschein.

Wochenübersicht der Wetterphänomene in Manacor

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:33:23. +++