Hitzewelle in Mancor de la Vall: Hochsommerliche Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet (28.7.2024)

Aussichten für das Sommerwetter in Mancor de la Vall

Die ultimativen Hochsommer-Vibes erreichen Mancor de la Vall, denn für die nächsten sieben Tage prognostizieren die Meteorologen strahlenden Sonnenschein und aufsteigende Temperaturen, die mit Spitzentemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius kulminieren. Im Detail sehen die Wetteraussichten für Mancor de la Vall wie folgt aus:

Heute: Überwiegend heiter mit vereinzelten Wolken

Am heutigen Montag, den 28. Juli 2024, dürfen sich Einheimische und Urlauber über einen meist heiteren Himmel mit einigen wenigen Wolken freuen. Die Quecksilbersäule klettert auf stattliche 35°C, während die Windgeschwindigkeiten bei leichten 5 km/h liegen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 19% und ein Luftdruck von 1017 hPa runden das angenehme Sommerwetter ab. Der Sonnenauf- und -untergang umrahmt den Tag zwischen 4:44 Uhr morgens und 19:05 Uhr abends.

Hitzeintensität steigt: Rekordtemperaturen in Sicht

Vom 29. bis 31. Juli 2024 erwartet die Gemeinde Mancor de la Vall eine Hitzewelle mit Höchsttemperaturen von bis zu 38°C und sogar 40°C. Die klare Himmelssituation bietet perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter, während die Windgeschwindigkeiten sanft bei 3-5 km/h verweilen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt am 31. Juli auf ein Minimum von 8%, was die Hitze als besonders trocken erscheinen lässt. Der Luftdruck variert leicht und zeigt eine geringfügige Abnahme auf 1013 hPa am Monatsende.

Beginn des Augusts bringt leichte Abkühlung

Der 1. August 2024 startet noch mit hohen 39°C, jedoch deutet sich eine leichte Wetteränderung an. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 14%, und der Wind weht mit schwachen 2 km/h. Allerdings wird der Luftdruck mit 1009 hPa niedriger, was eventuelle Wetterumschwünge signalisieren könnte.

Temperaturrückgang und erneuter Temperaturanstieg erwarten Mancor de la Vall

Zum 2. August 2024 hin erleben wir einen Temperaturrückgang auf angenehmere 30°C, der von einer Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37% begleitet wird. Der Luftdruck stabilisiert sich wieder auf 1013 hPa. Für den 3. und 4. August ist ein erneuter Anstieg der Temperaturen auf 32°C und 34°C bei einem weiterhin klaren Himmel zu verzeichnen. Die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 29% bzw. 20% vergleichsweise trocken, und der Wind weht leicht mit 3-4 km/h.

