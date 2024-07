Hitzewelle in Santa Eugènia: Eine Woche lang sonnenverwöhnte Tage mit klarem Himmel (28.7.2024)

Hochsommer auf Mallorca: Temperaturen jenseits der 30 Grad in Santa Eugènia

In der idyllischen Gemeinde Santa Eugènia auf Mallorca erwarten die Einwohner und Besucher hitzige Tage mit Temperaturen, die die 40-Grad-Marke kratzen. Die kommende Woche ist geprägt von klarem Himmel und intensivem Sonnenschein, so die aktuelle Wetterprognose.

Wetterübersicht für Santa Eugènia: Sonnig und heiß

Den Start der Woche macht der 28. Juli 2024, bei dem sich Einheimische und Touristen auf milde 37 Grad Celsius freuen können. Mit nur leichten Winden und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 15 Prozent bietet dieser Tag perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien und am Strand. Der Himmel zeigt sich nur leicht bewölkt, und das Wetter lädt zu diversen Sommervergnügungen ein.

Das Thermometer steigt am 29. Juli weiter an und erreicht mit 40 Grad Celsius den Höhepunkt der Hitze. Der klar blaue Himmel und der sanfte Wind versprechen eine willkommene Erleichterung für all jene, die sich in den Schatten zurückziehen möchten. Die gemäßigte Windgeschwindigkeit und der geringe Luftfeuchtigkeitsgehalt sorgen für ein trockenes und angenehmes Klima.

Am 30. und 31. Juli wird Santa Eugènia von einer anhaltenden Hitzewelle heimgesucht, wobei das Quecksilber auf stolze 41 Grad Celsius klettert. Die klare Sicht und der nur leicht zu spürende Wind machen eine ausgiebige Siesta und ausreichend Flüssigkeitsaufnahme unverzichtbar.

Der 1. August bringt eine leichte Abkühlung mit 39 Grad, während die Luftfeuchtigkeit auf 23 Prozent steigt, was für etwas mehr Schwüle sorgt. Der Luftdruck beginnt zu fallen, was Änderungen für die kommenden Tage andeuten könnte.

Im weiteren Verlauf der Woche deutet sich eine leichte Abkühlung an. Am 2. und 3. August fallen die Temperaturen auf angenehmere 33 Grad Celsius. Der angesagte klare Himmel bleibt erhalten, sodass Sonnenanbeter weiterhin voll auf ihre Kosten kommen.

Den Abschluss der hitzigen Woche bildet der 4. August mit einer Temperatur von 35 Grad. Der stetige Wind und die geringe Luftfeuchtigkeit tragen dazu bei, dass die Hitze auch an diesem Tag gut zu ertragen ist.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich im Laufe der Woche nur geringfügig. So begrüßt der Sonnenaufgang die Einwohner von Santa Eugènia zwischen 4:44 und 4:50 Uhr morgens, während der Sonnenuntergang sich langsam von 19:05 auf 18:58 Uhr verschiebt.

Kleidungstipps und Vorsichtsmaßnahmen

Angesichts der bevorstehenden Hitzewelle empfiehlt es sich, leichte und atmungsaktive Kleidung zu tragen und regelmäßig den Schatten aufzusuchen. Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor, ausreichend Trinkwasser und eine Kopfbedeckung gehören zu den unerlässlichen Begleitern für die kommenden Tage.

Fazit: Sonnenreich und trocken

Zusammengefasst versprechen die kommenden sieben Tage viel Sonnenschein und hohe Temperaturen für Santa Eugènia. Ob für die Besucher, die die mediterrane Sommerhitze erleben möchten, oder die Einheimischen, die die warmen Abende genießen – das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

