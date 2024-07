Hitzewelle in Sencelles: Eine Woche unter der Sonne Mallorcas mit rekordverdächtig hohen Temperaturen (28.7.2024)

Die Wetterprognose für Sencelles - Sonne satt und steigende Temperaturen

Sencelles befindet sich in einer ausgedehnten Hitzewelle, die mit klarem Himmel und extremen Temperaturen aufwartet. Die aktuellen Wetterdaten verzeichnen rekordverdächtige Höchstwerte, die für die Bewohner und Besucher Mallorcas nicht nur eine Gelegenheit zur Freude am strahlend blauen Himmel sind, sondern auch zur Vorsicht mahnen.

Erwartungen für den 28. Juli 2024: Auftakt mit warmen Temperaturen

Der 28. Juli zeigt sich mit vereinzelten Wolken am Himmel, jedoch wird das Thermometer auf 38°C steigen. Der Wind hält sich mit 6 km/h in Grenzen, sodass die Hitze besonders intensiv spürbar sein wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei geringen 15%, was die Trockenheit der Luft zusätzlich verschärft.

Die Spitze der Hitzewelle: 29. Juli bis 31. Juli

An den kommenden Tagen, vom 29. Juli bis zum 31. Juli, erreicht die Hitze mit Temperaturen zwischen 41°C und 42°C ihren Höhepunkt. In diesem Zeitraum herrscht ein klarer Himmel vor, was die Intensität der Sonnenstrahlung verstärkt. Besonders bemerkenswert sind die extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerte, die teils nur 3% erreichen, sowie ein leichter Wind, der kaum für Abkühlung sorgt.

Beginn des Augusts: Eine kleine Erleichterung

Der 1. August läutet eine geringfügige Abkühlung ein, die Temperaturen sinken auf etwa 40°C, und die Feuchtigkeit steigt auf 19%. Dies bietet eine kleine Verschnaufpause, bevor am 2. August und 3. August die Temperaturen erneut auf angenehmere 34°C zurückgehen, die eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit mit sich bringen.

Ausblick für die Woche bis zum 4. August

Den Abschluss der siebentägigen Wetterprognose bildet der 4. August, an dem es erwartungsgemäß warm bleibt mit 36°C und einer leichten Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 20%. Die Luftdruckwerte liegen im Bereich von 1011 bis 1017 hPa, was auf stabile Wetterverhältnisse hinweist.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über das aktuelle Wetter und die Klimatrends in Sencelles. Bedenken Sie immer, bei solchen extremen Temperaturbedingungen genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Schutzmaßnahmen gegen die Sonne zu ergreifen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:41:52. +++