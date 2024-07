Santanyí auf Mallorca: Sonnenschein pur und sommerliche Temperaturen – Die 7-Tage-Wetteraussichten (28.7.2024)

Sommerwetter in Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein!

Die Urlauber und Einheimischen in Santanyí können sich auf eine perfekte Sommerwoche freuen. Der strahlend blaue Himmel und warme Temperaturen laden zu ausgiebigen Strandausflügen und gemütlichen Terrassenabenden ein. Hier ist alles, was Sie über das herrliche Sommerwetter in Santanyí in der ersten Augustwoche des Jahres 2024 wissen müssen.

Aktuelle Wetterbedingungen: Klares Himmelzelt und leichte Brise

Das Wetter in Santanyí präsentiert sich mit einem klaren Himmelzelt und sommerlicher Frische. Die Temperaturen bewegen sich um die 30°C-Marke und laden zu Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel ein. Am heutigen 28. Juli 2024 erreichen wir angenehme 30°C, bei einer leichten Brise mit 9 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei 57% und der Luftdruck bei 1017 hPa.

Strahlender Sonnenschein und milde Abende in Aussicht

In den kommenden Tagen hält das stabile Hochdruckgebiet die Wolken weiterhin fern. Die Tage vom 29. Juli bis 1. August versprechen konstante Temperaturen um die 31°C und am 1. August sogar einen Anstieg auf heiße 32°C. Die Winde bleiben sanft und die Sonne geht nicht vor 19 Uhr unter – perfekt für lange Tage an den malerischen Stränden Santanyís.

Wetterumschwung am Wochenende? Heiter bleibt es weiterhin

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite. Am 2. August dürfen wir eine kleine Erfrischung mit 29°C und einer moderaten Brise von 10 km/h genießen. Der 3. August und 4. August klingen mit Temperaturen um die 28-29°C und einer entspannten Windgeschwindigkeit aus. Die Feuchtigkeit bleibt moderat und der Himmel klar.

Ein Ausblick auf die Sonnenauf- und -untergänge in Santanyí

Die Sonnenanbeter unter Ihnen werden die frühen Sonnenaufgänge um kurz vor 5 Uhr morgens und die späten Sonnenuntergänge erleben, die die Sommerabende in Santanyí auszeichnen. Von 4:43 Uhr am 28. Juli bis 4:50 Uhr am 4. August können Sie die Morgendämmerung genießen und erst gegen 19 Uhr lädt der Sonnenuntergang zum abendlichen Innehalten ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:41:00. +++