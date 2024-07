Sineu-Wetter: 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenschein Pur und Spitzenwerten von bis zu 42°C (28.7.2024)

Heiße Sommertage stehen Sineu bevor

Die Sommerhitze hat sich fest über Sineu eingerichtet, und die Vorhersage lässt darauf schließen, dass sie noch eine Weile bleiben wird. In Sineu, der Stadt im Herzen Mallorcas, zeigen die Werte im Thermometer eine deutlich steigende Tendenz: Temperaturen von bis zu erschöpfenden 42 Grad Celsius werden Sie in den kommenden Tagen begleiten.

Wettertrend für die Woche vom 28. Juli bis zum 4. August 2024

Beginnend mit dem Sonntag, dem 28. Juli, erwarten uns angenehme 36°C mit nur wenigen Wolken am Himmel. Der Wind weht leicht mit 7 km/h, eine leichte Brise, die die hohe Hitze erträglicher machen könnte. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 21% und einem Luftdruck von 1017 hPa beschert uns der Tag einen sanften Einstieg in die Woche.

Der Montag, 29. Juli, wird ein weiterer Tag voller Sonnenschein mit einem klaren Himmel und einer noch höheren Spitze von 39°C. Der Wind bleibt sanft mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 12%, was die Hitze noch drückender erscheinen lässt.

Am Dienstag, dem 30. Juli, klettert das Thermometer noch höher und erreicht eine Höchsttemperatur von 40°C. Wiederum bietet der klare Himmel keine Wolken als Schutz vor der brütenden Sonne und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 8%, was die Trockenheit noch spürbarer macht.

Der Mittwoch, 31. Juli, wird der Höhepunkt dieser heißen Periode sein, mit einer maximalen Temperatur von 42°C unter einem ungetrübten Himmel. Der leichte Wind bietet kaum eine Erholung von der drückenden Hitze und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefpunkt von nur 4%.

Am Donnerstag, den 1. August, gehen die Temperaturen leicht zurück, bleiben aber mit 39°C sehr hoch. Der Luftdruck beginnt zu fallen und erreicht 1009 hPa, während die Luftfeuchtigkeit wieder auf 19% steigt.

Freitag, der 2. August, bringt eine willkommene Abkühlung auf 33°C, und der Wind frischt mit 8 km/h etwas auf. Die damit verbundene höhere Luftfeuchtigkeit von 32% lässt die Umgebung etwas weniger ausgetrocknet wirken.

Das Wochenende beginnt in Sineu mit Samstag, dem 3. August, bei angenehmen 34°C und einer Luftfeuchtigkeit von 28%. Am Sonntag, dem 4. August, steigen die Temperaturen wieder auf 36°C, und der Luftdruck stabilisiert sich bei 1011 hPa.

Fazit: Extreme Hitze und anhaltender Sonnenschein

Die Wetterlage in Sineu präsentiert sich in der kommenden Woche als durchgehend sonnig und extrem heiß. Während die Nächte für etwas Abkühlung sorgen, klettern die Tagestemperaturen auf Werte, die bei ausgedehnten Aktivitäten im Freien eine potenzielle Belastung darstellen könnten. Vergessen Sie also nicht, regelmäßig zu trinken und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen.

Die Sonnenauf- und Untergänge versprechen spektakuläre Szenen, wenn man früh genug aufsteht oder den späten Tag ausklingen lässt. Der früheste Sonnenaufgang findet um 4:43 Uhr statt und die Sonne verabschiedet sich spätestens um 19:04 Uhr, was lange und warme Sommerabende garantiert.

