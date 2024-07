Sommerliche Hitzewelle in Ariany: Brütende Temperaturen und sonnensatte Tage vom 28.07. bis 04.08.2024

Strahlender Sonnenschein und ansteigende Temperaturen in Ariany

Ein Blick in den Himmel über Ariany lässt in der kommenden Woche keine Wünsche offen für Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten: klarer, blauer Himmel und brütende Hitze prägen das Wettergeschehen. Von Montag, dem 28. Juli, bis Sonntag, dem 4. August 2024, erlebt Ariany eine sommerliche Hitzewelle, die selbst die Hitze gewohnten Bewohner und Besucher der Insel in Atem hält.

Wettervorhersage: Temperaturen auf einem Sommerniveau

Die Woche beginnt am Montag mit herrlichem Sonnenschein und einem Höchstwert von 34°C. Ein sanfter Wind von 8 km/h wird durch die Stadt wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 31% liegt und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa bleibt.

Die Dienstag- und Mittwoch-Hitze kräftigt sich noch mehr auf Werte von bis zu 37°C. Die Tage beginnen mit malerischen Sonnenaufgängen um 4:44 bzw. 4:45 Uhr und verabschieden sich mit faszinierenden Sonnenuntergängen um 19:03 bzw. 19:02 Uhr.

Der Donnerstag stellt den Höhepunkt der Woche dar, wenn das Quecksilber auf stolze 40°C klettert bei einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 9%.

Am Freitag lassen leicht abnehmende Temperaturen bei 37°C einen Hauch von Erleichterung in der Luft spüren, doch das Wochenende zeichnet sich wiederum durch steigende Werte aus.

Ein paar Wolken mögen sich am Samstag zeigen, aber das Thermometer bleibt konstant bei freundlichen 32°C und am Sonntag wird das Wetter bildschön bei einer Temperatur von 33°C.

Die Woche schließt ab mit anhaltend trockenem und klarem Sommerwetter, perfekt für Aktivitäten unter freiem Himmel.

Tipps für die heißen Tage in Ariany

Bei solch&nbs;p;beachtlichen Temperaturen ist es wichtig, sich stets mit reichlich Wasser zu versorgen und den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen. Nehmen Sie all die Sommerfreuden auf, die Ariany zu bieten hat, aber vergessen Sie nicht, auch mal im Schatten auszuruhen und sich abzukühlen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:22:03. +++