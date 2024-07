Sommerliches Wetter in Sóller: Strahlender Sonnenschein und Sommerhitze bis zu 37°C auf Mallorca (28.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Sóller – Hochsommerliche Temperaturen erwarten Sie

Die Sommerhitze auf Mallorca erreicht in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts in Sóller ihren Höhepunkt. In den kommenden Tagen können sich Einwohner und Besucher auf viel Sonnenschein und sehr warme Temperaturen freuen.

Wettervorhersage für Sóller: 28. Juli bis 04. August 2024

Der Sonntag, der 28. Juli 2024, wird mit 34°C und vereinzelten Wolken über Sóller eine Wärme bieten, die zum Verweilen an den Stränden oder im Schatten der Orangenhaine einlädt. Der Wind ist mit nur 3 km/h sanft, die Luftfeuchtigkeit bei 35% angenehm.

Der 29. und 30. Juli locken mit einem kristallklaren Himmel und maximalen Temperaturen von 36°C. Die Luft bleibt trocken mit einer Feuchtigkeit von 29% am Montag und 26% am Dienstag. Ein idealer Zeitpunkt für Ausflüge ins Tramuntana-Gebirge oder an die malerische Küste Sóllers.

Der Mittwoch, der 31. Juli, stellt mit 37°C, einem klaren Himmel und einer Luftfeuchtigkeit von nur 24% den Höhepunkt der Woche dar. Geringe Windgeschwindigkeiten von ca. 3 km/h sind ebenfalls zu erwarten.

Zum Start in den August hält das stabile Sommerwetter an. Am 1. August dürfen wir uns über Temperaturen von bis zu 37°C bei klarer Sicht freuen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 34%, was die Wärme etwas schwüler erscheinen lassen könnte.

Dennoch ist am 2. August eine leichte Abkühlung zu spüren, da die Temperaturen auf 28°C fallen und einige Wolken den Himmel zieren werden. Der Wind nimmt zu mit Geschwindigkeiten um 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 51%.

Zum Wochenende hin setzt sich das sonnige Wetter fort. 3. und 4. August präsentieren sich bei 31°C und 33°C mit einem klaren Himmel. Es weht ein leichter Wind und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 42% und 35% im angenehmen Bereich.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten rücken langsam vor: von 4:44 Uhr am 28. Juli bis hin zu 4:51 am 4. August für den Sonnenaufgang und von 19:06 bis 18:59 Uhr für den Sonnenuntergang.

Tipps für heiße Tage in Sóller

Denken Sie in dieser Hitzeperiode an ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Sonnenschutz. Die Strände und Wasseraktivitäten bieten die perfekte Abkühlung, und die lauen Abende laden zu genussvollen Stunden in den Restaurants und Cafés der Stadt ein.

Fauna und Flora erleben gerade hochsommerliche Bedingungen in voller Pracht – ein ideales Szenario für Natur- und Wanderfreunde, die die Insel erkunden möchten.

Genießen Sie das herrliche Wetter in Sóller und erleben Sie unvergessliche Sommermomente auf Mallorca!

