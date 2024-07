Son Servera Wettervorschau 28.7.2024 bis 4.8.2024: Die perfekte Sommerzeit erwartet Sie (28.7.2024)

Strahlender Sonnenschein über Son Servera

Während die Hochsaison auf Mallorca in vollem Gange ist, zeigt sich das Wetter in Son Servera von seiner besten Seite. Die gesamte Woche über werden Einheimische und Urlauber mit herrlich klarem Himmel und sommerlich warmen Temperaturen verwöhnt.

Sonne satt und laue Sommerbrisen

Beginnend mit dem 28. Juli 2024 können Sie sich auf durchschnittliche Höchsttemperaturen von 28°C freuen, während ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von etwa 8 km/h für eine angenehme Brise sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Luftdruck von 1018 hPa bleibt das Wetter stabil und sorgt für ideale Bedingungen, um Mallorcas Strände zu genießen.

Ein Paradies für Sonnenanbeter und Wasserratten

Die Tage werden sogar noch wärmer, wenn der 29. Juli Höchsttemperaturen von etwa 29°C erreicht. Mit einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit von 53% und ruhigen Windverhältnissen bleibt das Wetter perfekt für ausgedehnte Sonnenbäder oder eine entspannte Segeltour entlang der malerischen Küste.

Der Trend setzt sich mit Höchsttemperaturen von 30°C am 30. Juli fort, gefolgt von einem leichten Anstieg auf 31°C am 31. Juli. Diese Tage markieren den Höhepunkt der sommerlichen Hitze, ideal zum Erholen unter der Sonne Mallorcas.

Leichte Abkühlung zum Monatswechsel

Wenn der Monat August beginnt, können Sie die leichte Abkühlung auf angenehme 30°C am 1. August genießen, die sich zusammen mit der leichten Brise exzellent für einen Besuch der lokalen Märkte oder für Outdoor-Aktivitäten eignet.

Doch auch Wolken ziehen auf, und so werden am 2. August ein paar Wolken am Himmel erwartet, was jedoch die Temperatur nur leicht auf 26°C absinken lässt. Die folgenden Tage bleiben weitgehend klar, mit Temperaturen, die sich zwischen 27°C und 29°C bewegen.

Ein Fazit für die Woche voller Sonnenschein in Son Servera

Mit Sonnenaufgängen, die sich zwischen 4:42 Uhr und 4:48 Uhr zeigen, und Sonnenuntergängen kurz vor 19 Uhr, ist genug Zeit für lange Tage im Freien. Die Wetterbedingungen präsentieren sich als ideal für jede Art von Sommeraktivität, ob am Strand, im Wasser oder während entspannter Abendessen unter freiem Himmel.

Bleiben Sie mit der Mallorcazeitung immer auf dem Laufenden über die aktuelle Wetterlage und genießen Sie Ihre Zeit auf der wunderschönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:44:25. +++