Sonne pur und leichte Brisen: Das Wetter in Banyalbufar vom 28. Juli bis 4. August 2024 (28.7.2024)

Klare Himmel über Banyalbufar: Eine Woche voller Sonnenschein

In der idyllischen Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine sonnige Woche freuen, die mit angenehmen Temperaturen und klarem Himmel für perfekte Sommertage sorgt. Die Sommerhitze zeigt sich mit Höchstwerten von bis zu 32°C, während eine leichte Brise für Erfrischung sorgt.

Wetter in Banyalbufar: Die Prognose vom 28. Juli bis 4. August 2024

Am Montag, den 28. Juli

, startet die Woche mit gemischten Wolken und Sonnenschein. Mit einer Höchsttemperatur von 31°C und leichtem Wind um die 4 km/h ist es ideal für Aktivitäten im Freien. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen lange Tage an: Die Sonne begrüßt Sie bereits um 4:45 Uhr und verabschiedet sich um 19:07 Uhr. Dienstag und Mittwoch setzen die Serie des schönen Wetters fort, mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen, die sich konstant bei etwa 31°C halten. Es weht ein sanftes Lüftchen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 51% liegt.

Der Donnerstag präsentiert sich ebenso klar, und das Thermometer klettert leicht auf 32°C. Auch an diesem Tag bleibt der Wind zurückhaltend, was die sommerliche Wärme besonders angenehm macht.

Ein leichter Temperaturrückgang ist für Freitag zu verzeichnen, wenn die Höchstwerte bei 29°C liegen. Dennoch bleiben der Himmel klar und die Sonne ungetrübt, während die Luftfeuchtigkeit auf 65% steigt.

Das Wochenende beginnt am Samstag mit einigen verstreuten Wolken, aber die Temperaturen bleiben mit 27°C im sommerlichen Bereich. Beachtenswert ist der Wind, der an diesem Tag auf 7 km/h ansteigt und eine willkommene Abkühlung bietet.

Am Sonntag sowie am folgenden Montag gönnt sich Banyalbufar strahlenden Sonnenschein bei Maximaltemperaturen um die 28°C und 29°C. Eine milde Brise sorgt für lebendige Stimmung, während die Feuchtigkeit moderat bleibt.

Die perfekte Woche für Sonnenanbeter in Banyalbufar

Die kommende Woche in Banyalbufar präsentiert sich als wahres Geschenk für alle, die den Sommer und seine Freuden in vollen Zügen genießen möchten. Vergessen Sie nicht, sich angemessen vor der Sonne zu schützen und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, während Sie die malerische Landschaft Mallorcas in strahlendem Sonnenschein erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:22:58. +++