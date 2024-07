Sonnenanbeter aufgepasst: Capdepera verwöhnt mit strahlendem Wetter – die Prognosen versprechen puren Sonnengenuss! (28.7.2024)

Sommer, Sonne und klare Himmel: Capdeperas Wetteraussichten

Mallorcas malerisches Capdepera steht für die kommenden Tage unter einem ausgezeichneten Stern, was das Wetter angeht. Sonnige Aussichten bestimmen die Wetterprognosen, während sich Urlauber und Einheimische auf eine perfekte Zeit unter klarem Himmel einstellen können.

Traumhafte Temperaturen und klares Firmament

Mit einer angenehmen Briese beginnt die Wetterlage am 28. Juli 2024: Bei einer leichten Windgeschwindigkeit von 8 km/h dürfen wir uns auf eine Tageshöchsttemperatur von 27°C freuen, bei einer Luftfeuchtigkeit von 67% und einem ruhigen Luftdruck von 1018 hPa. Der Tag erwacht mit der Morgensonne um 4:41 Uhr und verabschiedet sich um 19:03 Uhr mit einem spektakulären Sonnenuntergang.

Die folgenden Tage versprechen, sich auf ähnlichem Niveau zu halten. Der 29. Juli 2024 scheint mit einer angenehmen Temperatur von 28°C und einem leicht zurückgehenden Wind von 5 km/h, was für lang anhaltenden Sonnenschein bei reduzierter Feuchtigkeit von 57% spricht. Auch am 30. Juli 2024 setzt sich das herrliche Sommerwetter fort, die Thermometer spitzen um ein Grad auf 29°C, bei einer merklichen Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 52%.

Höhepunkt der Woche mit hitzigen Aussichten

Kulminierend erreicht das Wetter am 31. Juli 2024 seinen wärmsten Punkt. Die Tageshöchsttemperatur von 31°C wird zur Freude vieler Sonnenanbeter begleitet von einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 45%. Dieser Tag könnte sich als der ideale Strandtag manifestieren.

Der Beginn des Augusts läutet eine leichte Abkühlung und einen Wechsel im Wetterbild ein. Während der 1. August 2024 noch eine hohe Temperatur von 28°C bietet, kündigen sich am 2. August 2024 vereinzelte Wolken am Himmel an. Trotz der streifigen Wolken bleibt es bei einer Temperatur von 25°C angenehm und der Wind frischt mit 10 km/h etwas auf.

Ausklang der Woche mit beständigen Wetterbedingungen

Die Tage nach dem kleinen Wetterumschwung nehmen wieder den Charakter der vorangegangen Tage an. Sowohl der 3. als auch der 4. August 2024 verwöhnen die Region mit klarem Himmel und Temperaturen von 27°C bzw. 29°C. Der Wind hält sich konstant und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf ein komfortables Maß ein.

Ausblick und Empfehlungen für Besucher

In Anbetracht der hervorragenden Wettervorhersage ist es die perfekte Zeit, alle Freizeitaktivitäten im Freien zu planen. Besucher und Residenten sollten jedoch nicht vergessen, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Strahlung kann während dieser klaren Tage besonders intensiv sein.

