Sonnige Aussichten und leichte Schauer: Wettervorhersage für Muro, Mallorca (28.07.24 – 04.08.24)

Strahlender Sonnenschein umrahmt von erfrischenden Regentropfen

Die Sommerhitze Mallorcas bietet Einheimischen und Urlaubern in Muro diese Woche eine perfekte Mischung aus warmen Temperaturen und erfrischenden Regenschauern. Der Beginn der Sommerwoche startet mit angenehmen 31°C und einzelnen Regentropfen, die für Abkühlung sorgen. Doch Sorge um langanhaltende Niederschläge muss man nicht tragen, denn die Sonne bleibt das dominierende Element im Großteil dieser malerischen Sommerwoche.

Montag (28.07.24): Der Tag überrascht mit einer leichten Regenbrise, liebkost von einem lauen Wind mit Geschwindigkeiten um die 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt gemütlich bei 46%, während das Barometer einen Druck von 1020 hPa anzeigt. Aller Voraussicht nach wird das Thermometer Höchstwerte von um die 31°C anzeigen, bevor der Tag um 18:48 Uhr in eine ruhige Nacht übergeht. Der morgendliche Sonnenaufgang erwartet Sie bereits um 4:12 Uhr.

Dienstag (29.07.24) und Mittwoch (30.07.24): Beide Tage werden Sie mit einem klaren, azurblauen Himmel und strahlender Sonne bei Tagestemperaturen von 31°C bzw. 32°C begrüßen. Die klare Sicht verspricht ideale Bedingungen für Tagesausflüge oder entspannende Stunden am Strand von Muro.

Donnerstag (31.07.24) bis Sonntag (04.08.24): Die Tage bleiben weitgehend ungetrübt von Wolken und der Himmel präsentiert sich in vollster Bläue. Das Quecksilber steigt weiterhin an und erreicht am Donnerstag und Freitag 32°C und am Samstag sogar heiße 33°C. Zwischendurch dürfen wir uns jedoch auf eine leichte Abkühlung freuen, die am Freitag und Samstag mit leichtem Regen kommt und die Temperaturen auf angenehmere 29°C herunterkühlt. Der Sonntag rundet die Woche mit einem klaren Himmel und 30°C ab, was eine Einladung für jegliche Outdoor-Aktivitäten ist.

Sie sehen also, die kommende Woche hält in Muro, Mallorca, eine eindrucksvolle Balance aus sommerlicher Wärme und belebenden Regenschauern bereit. Mit meist klarem Himmel ist es die ideale Zeit, diese Perle der Balearen in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:35:51. +++