Sonniges Wetter in Alcúdia: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Brisen (28.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen in Alcúdia

Das malerische Städtchen Alcúdia auf der beliebten Baleareninsel Mallorca erwartet in den kommenden Tagen eine Periode voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme. Die aktuelle Wetterlage verspricht ideale Bedingungen für alle Urlauber und Einheimische, die das strahlende Wetter unter dem klaren Himmel genießen möchten.

Wetterprognose: Hochsommerliche Temperaturen

Am Sonntag, den 28. Juli, beginnt die Woche mit angenehmen 31°C und einem wolkenlosen Himmel, was die perfekte Einladung für einen Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch Alcúdias charmante Gassen ist. Eine leichte Brise mit nur 8 km/h sowie eine moderate Luftfeuchtigkeit von 49% sorgen dafür, dass es sich nicht zu heiß anfühlt. Der Sonnenaufgang ist früh um 4:42 Uhr - ideal für Frühaufsteher, die den Tag voll auskosten möchten.

Die nächsten Tage bleiben sonnig

Die Sonne setzt sich auch in den nächsten Tagen durchwegs durch. Am Montag und Dienstag erwarten uns Spitzenwerte von 33°C, während der Wind leicht nachlässt. Der klare Himmel bleibt präsent und wird nur gelegentlich von einigen vereinzelten Wolken begleitet, die das Blau des Himmels unterstreichen. Besonders am Dienstag ist die Luftfeuchtigkeit mit 39% sehr niedrig, was das Wetter besonders angenehm macht.

Der Höhepunkt der Woche: Glühend heiße 37 Grad

Am Mittwoch den 31. Juli erreicht die Woche ihren Temperaturhöhepunkt: Es werden bis zu 37°C erwartet. Trotz der hohen Temperaturen bleibt der Wind mit 5 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 30%. Diese hitzigen Temperaturen laden ein, die zahlreichen Freizeitaktivitäten Alcúdias zu nutzen, um Abkühlung zu finden.

Leichte Abkühlung und Wolkenspiel

Der Donnerstag bringt dann eine leichte Abkühlung auf 31°C, bevor am Freitag die Temperaturen weiter sinken und vereinzelte Wolken auftauchen. Dies deutet auf eine kleine Verschnaufpause von der intensiven Hitze hin, bevor es am Samstag wieder klarer wird und das Quecksilber wieder auf 30°C steigt.

Erstklassige Bedingungen für Urlaubsaktivitäten

Das Wochenende in Alcúdia verspricht, mit strahlendem Sonnenschein und einer leichten Brise, die beste Voraussetzungen für sämtliche Urlaubsaktivitäten bietet, zu enden. Ob Sie nun Strandleben genießen oder Ausflüge unternehmen möchten, das Wetter spielt mit. Der 4. August begrüßt uns mit 33 Grad und sorgt für einen perfekten Ausklang der Woche.

