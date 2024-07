Strahlende Sonnentage erwarten Petra: Die 7-tägige Wettervorhersage (28.07.2024–04.08.2024)

Freuen Sie sich auf sonniges Wetter in Petra, Mallorca

Die letzte Juliwoche und der Start in den August präsentieren sich in Petra auf Mallorca von ihrer schönsten Seite. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien und zu entspannten Stunden am Strand ein.

Die Wettervorhersage im Detail

Montag, 28.07.2024: Ein klarer Himmel sorgt für beste Sommerlaune. Bei einer angenehmen Temperatur von 27°C und einer leichten Brise mit 6 km/h ist der Tag perfekt für lange Spaziergänge und Erkundungstouren.

Dienstag, 29.07.2024: Die Sonne behält ihre dominierende Position am Himmel. Mit 26°C und einer moderaten Windgeschwindigkeit von 8 km/h bleibt das Wetter ideal für jegliche Outdoor-Aktivität.

Mittwoch, 30.07.2024: Bei 27°C und einem erfrischenden Wind, der mit 6 km/h weht, können Sie auch die Mitte der Woche voll und ganz genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 24%.

Donnerstag, 31.07.2024: Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen den Höhepunkt der Woche mit 28°C. Die achtkilometerstündige Brise sorgt für eine angenehme Erfrischung.

Freitag, 01.08.2024: Der August beginnt vielversprechend mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 29°C. Der Wind zeigt sich sanft, während die Luftfeuchtigkeit auf ein Minimum sinkt.

Samstag, 02.08.2024: Auch am Wochenende bleibt das schöne Wetter beständig. Trotz der leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 10 km/h, bleibt es bei bezaubernden 29°C.

Sonntag, 03.08.2024: Mit weiterhin 27°C und einer angenehmen Brise bleibt der Sonntag ein Traum für alle Urlauber und Einheimische von Petra.

Montag, 04.08.2024: Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel ein klein wenig bedeckt. Die Temperaturen halten sich jedoch mit angenehmen 27°C.

Die Sonnenanbeter unter Ihnen dürfen sich über lange Tage freuen, denn die Sonne wird ab 2:54 Uhr morgens zu sehen sein, bevor sie um 16:30 Uhr abends untergeht. Ein wundervolles Spiel der Lichter, das in Petra auf Mallorca sehr beeindruckend ist.

Ausblick auf das Gesamtwetterbild in Petra

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kommende Woche in Petra mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen eine perfekte Zeit für alle erdenklichen Sommeraktivitäten bietet. Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und beim längeren Aufenthalt im Freien einen Sonnenschutz zu verwenden, um die Haut zu schützen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:36:52. +++