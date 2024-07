Wetter in Deià: Hochsommerliche Hitze und strahlender Sonnenschein erwarten Sie auf Mallorca! (28.7.2024)

Wettervorhersage für Deià: Sonnige Aussichten für die letzte Juliwoche und den Start in den August

Wenn Sie in den kommenden Tagen in Deià verweilen, bereiten Sie sich auf hochsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein vor. Die Wetterprognose für die idyllische Gemeinde auf Mallorca zeigt eine heiße Woche mit Höchstwerten bis zu 36 Grad Celsius an.

Sonniges Wetter dominiert in Deià

An allen Tagen können Sie mit klarem Himmel und reichlich Sonnenstrahlen rechnen. Beginnend mit dem 28. Juli 2024, erwarten Sie durchweg Tageshöchsttemperaturen von über 30 Grad. Am wärmsten wird es voraussichtlich am 31. Juli, mit einer Spitze von bis zu 36 Grad Celsius. Die Abende kühlen milde ab, ideal für genüssliche Spaziergänge in der malerischen Landschaft Deiàs.

Leichte Brise und klare Nächte

Die Brise bleibt in dieser Woche sanft mit Windgeschwindigkeiten um die 3 bis 4 km/h, ideal für Segeltörns oder ruhige Tage am Strand. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen angenehmen 30 und 52 Prozent, was die hohen Temperaturen erträglich macht.

Verschnaufpause vom Hochsommer

Eine kleine Abkühlung zeigt sich am 2. August, mit einer erfrischenderen Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius und einigen wenigen Wolken am Himmel - eine willkommene Pause für alle, die es etwas kühler bevorzugen. Die folgenden Tage bieten weiterhin viel Sonnenschein ohne viel Veränderung der angenehmen Bedingungen.

Leuchtende Abenddämmerung und klare Sternennächte

Dank des klaren Himmels können Sie sich auf spektakuläre Sonnenuntergänge gegen 19 Uhr freuen, gefolgt von klaren Sternennächten - perfekt für Romantiker und Nachthimmelbeobachter.

Genießen Sie Ihre Zeit in Deià mit diesem großartigen Sommerwetter, aber vergessen Sie nicht den Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung wird in dieser Woche hoch sein. Wir wünschen Ihnen eine sonnige und unvergessliche Woche in diesem kleinen Paradies.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:27:38. +++