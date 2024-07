Wetter in Pollença: Strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen bis 36°C (28.7.2024)

Die glänzende Sommerprognose für Pollença

Wer sich für die kommende Woche in Pollença aufhält, darf sich auf erstklassige Wetterbedingungen freuen. Mit einer sonnigen Aussicht und sommerlich warmen Temperaturen bietet Mallorca seinen Bewohnern und Besuchern ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen entspannten Tag an den malerischen Stränden der Küstenstadt.

Sonnenschein pur und perfekte Urlaubstemperaturen

Ab dem 28. Juli 2024 erwartet Pollença eine Serie von klaren Tagen unter einem weitgehend ungetrübten Himmelszelt. Die Temperaturen beginnen am Sonntag mit angenehmen 32°C und steigen am Mittwoch des 31. Juli 2024 sogar auf einen Hochsommerwert von 36°C. Die abendlichen Sonnenuntergänge, die sich von 19:05 bis 18:58 Uhr erstrecken, laden zu romantischen Abendspaziergängen am Strand oder in der Altstadt Pollenças ein.

Windverhältnisse und Luftfeuchtigkeit

Die Windgeschwindigkeiten sind mit 3 bis 9 km/h in dieser Woche relativ schwach und ermöglichen so ungetrübten Genuss am und auf dem Meer, ob beim Segeln oder beim Sonnenbaden auf dem Deck einer Yacht. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich auf Werte zwischen 34% und 51% ein, was für ein angenehmes Klima ohne übermäßige Schwüle sorgt.

Leichte Abkühlung und vereinzelte Wolken zum Wochenende

Zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter in Pollença von einer leicht veränderten Seite. Am Samstag, den 2. August 2024, treten vereinzelte Wolken auf, was jedoch kaum Abbruch an der Freude über die sommerlich heißen 29°C tut. Der Sonntag bleibt mit einem klaren Himmel und 30°C weiterhin sommerlich warm.

