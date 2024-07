Wetteraussichten für Portocolom, Mallorca (28.07.2024 - 04.08.2024): Sonnige Tage und angenehme Brisen

Strahlender Sonnenschein und leichte Brisen in Portocolom

Die Sommerhitze in Portocolom bleibt uns treu. Wie der Titel bereits verrät, handelt es sich um eine makellose Wetterlage, die sich idyllisch über die malerische Küstenstadt Mallorcas legt. Die Vorhersage für die nächste Woche verspricht durchgehenden Sonnenschein und klaren Himmel, perfekt für alle Unternehmungen im Freien, sei es ein entspannter Spaziergang entlang der Küste oder ein erfrischendes Bad im Mittelmeer.

Wetter heute: Strahlender Sonnenschein und sommerliche 29°C

Am Sonntag, dem 28. Juli 2024, empfängt uns Portocolom mit einem Himmel so klar wie ein Diamant. Mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einer sanften Brise von 8 km/h ist das Wetter ideal für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Sonnenaufgang und -untergang kündigen den langen, lichterfüllten Tag an – er beginnt um 04:43 Uhr und endet um 19:03 Uhr.

Wetterprognose für Portocolom: Konstantes Sommerwetter

Der positive Wettertrend setzt sich die ganze Woche fort. Die Temperaturen bewegen sich konstant um die 30°C-Marke, mit einem kurzen Höhepunkt von 34°C am ersten Tag des August. Die Winde bleiben mild bis mäßig, so dass die hohen Temperaturen stets mit einer angenehmen Brise abgemildert werden. Die Feuchtigkeit und der Luftdruck bleiben im für die Jahreszeit typischen Bereich, wodurch das sommerliche Urlaubswetter insgesamt sehr angenehm ist.

Wochenendwetter: Ungetrübter Himmel und sanfte Winde

Zum Abschluss der Woche, am Samstag, den 3. August und Sonntag, den 4. August 2024, bleibt das klare Wetter bestehen. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 28°C, und die Winde wehen leicht mit 7 km/h bzw. 6 km/h. Ein idealer Rahmen für Wochenendaktivitäten unter freiem Himmel.

