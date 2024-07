Wetteraussichten für Santa Margalida (28.07.2024 bis 04.08.2024): Sonnenschein pur und sommerliche Höchsttemperaturen

Santa Margalida genießt eine Welle der Hitze und klaren Himmel

Während Europa vielerorts über steigende Temperaturen klagt, sorgt Santa Margalida auf Mallorca mit klarem Himmelsblau und beinahe ununterbrochenen Sonnenschein für ein wahrhaft sommerliches Wohlfühlklima. Die kommende Woche verspricht, gemäß den neuesten meteorologischen Daten, ausgezeichnetes Wetter für alle, die die Sonne und das Freiluftleben lieben.

Höchsttemperaturen und strahlender Sonnenschein prägen die Woche

Die Temperaturen klettern kontinuierlich in heiße Regionen, wobei die Spitzenwerte um den 31.07.2024 mit 39 Grad Celsius erreicht werden. Die Tagesmitteltemperaturen bewegen sich sonst zwischen angenehmen 30 Grad am Anfang des Monats August und eben diesem Hochwert am Ende Juli. Trotz dieser Hitze bleibt der Wind in moderaten Bereichen, was ein wenig Kühlung verspricht.

Die Details der kommenden Sonnentage

Wir starten die Wetteraussichten mit dem 28.07.2024, an dem uns ein nahezu perfekter Sommertag mit einer Höchsttemperatur von 33 Grad Celsius, klarer Sicht und einem leichten Wind von 8 km/h erwartet. Die Luftfeuchtigkeit beträgt erträgliche 39 Prozent bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Mit dem Sonnenaufgang, der um 4:42 Uhr zu erwarten ist, bis zum Sonnenuntergang um 19:04 Uhr haben Besucher und Bewohner über 14 Stunden Sonnenlicht zur Verfügung.

Über die folgenden Tage hinweg bleibt der Himmel klar, und die Temperaturen erreichen am 30. und 31. Juli ihren Höhepunkt. Die niedrigste Luftfeuchtigkeit von 15 Prozent wird pünktlich zum heißesten Tag des Zeitraums, dem 31.07.2024, erwartet. Ein Highlight für Nachtschwärmer: selbst zu später Stunde bleibt es angenehm warm. Perfekte Bedingungen also für Abendveranstaltungen unter freiem Sternenhimmel.

Ein Umschwung des Wohlfühlwetters signalisiert sich am 02.08.2024 mit ein paar wenigen Wolken am Himmel, die allerdings kaum Einfluss auf das Gesamtbild der Wetterlage haben dürften. Trotz einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 9 km/h und etwas höherer Luftfeuchtigkeit darf man sich auf eine angenehm kühle Brise einstellen.

Am Ende der Woche, genauer am 04.08.2024, knüpfen wir nahtlos an die schönen Tage an, die Temperatur beträgt angenehme 35 Grad bei niedriger Luftfeuchtigkeit. Auch wenn die Nächte nun etwas kühler werden, sichert der klare Sternenhimmel unvergessliche Momente.

Tipp für Residenten und Urlauber in Santa Margalida

Für alle, die das herrliche Klima vollständig auskosten möchten, bietet Santa Margalida nicht nur perfektes Badewetter, sondern auch eine großartige Gelegenheit für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder einfach nur entspannte Tage am Strand. Die Abende locken mit milden Temperaturen und laden dazu ein, das vielfältige gastronomische Angebot unter freiem Himmel zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:40:00. +++