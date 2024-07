Wetteraussichten in Calvià: Sonnige Tage und milde Winde erwarten Sie (28.7.2024)

Das herrliche Sommerwetter setzt sich in Calvià fort

Die kommende Woche in Calvià verspricht, besonders für Sonnenanbeter und Urlauber, ein wahres Vergnügen zu werden. Die Wettervorhersage vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 meldet durchgängig klaren Himmel und Temperaturen, die für eine angenehme Sommerhitze sorgen.

Sonnenschein und sanfte Brisen: das Wohlfühlklima in Calvià

Beginnend mit dem 28.7.2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Calvià ein Tag mit locker bewölktem Himmel und einer Spitzentemperatur von 33°C. Dies wird durch eine leichte Brise mit nur 6 km/h gemindert. Ein optimaler Tag um die Strände und Terrassen von Calvià zu genießen.

Stabile Wetterlage mit sommerlichen Temperaturen

Vom 29.7.2024 bis zum 1.8.2024 konstante Bedingungen: Der Himmel bleibt klar und die Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 31°C. Die relativen Luftfeuchtigkeitswerte liegen dabei zwischen 42% und 58%, was ein angenehmes Klima ohne belastende Schwüle gewährleistet. Der leichte Wind bleibt beständig bei milden 4 km/h.

Leichter Temperaturrückgang, doch weiterhin sonnig

Zum Abschluss der Woche, vom 2.8.2024 bis zum 4.8.2024, kühlt es leicht ab. Mit Höchstwerten von 28°C bleibt das Wetter jedoch weiterhin angenehm warm. Auch in dieser Phase bleibt der Himmel überraschenderweise klar. Eine leichte Brise weht nun mit bis zu 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt moderat an, bleibt aber im komfortablen Bereich.

Morgen- und Abendröte: Zeiten des Sonnenaufgangs und -untergangs

Die Tage in Calvià werden wunderbar lang sein, der früheste Sonnenaufgang ist für 4:45 Uhr vorausgesagt und die spätesten Sonnenuntergänge finden gegen 19:06 Uhr statt. Diese großartigen Tageslichtstunden bieten reichlich Zeit, das Beste aus Ihren Tagen in Calvià zu machen, egal ob beim Erkunden der Insel oder beim Entspannen am Strand.

Die Wetteraussichten für Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Wetterprognosen sind eindeutig: eine Reihe perfekter Sommertage steht bevor. Ideal zum Planen von Outdoor-Aktivitäten, Erholung im Freien oder Erkundungstouren durch Calvià und seine Umgebung. Dabei bleibt es durchweg trocken — eine seltene Gelegenheit, Mallorca in all seiner sommerlichen Pracht zu erleben, ohne durch Regenschauer unterbrochen zu werden.

Genießen Sie die sommerlichen Tage in Calvià!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:24:55. +++