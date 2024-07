Wetterbericht Selva: Hitzewelle mit klarem Himmel und Rekordtemperaturen vom 28. Juli bis 4. August 2024 (28.7.2024)

Die kommende Woche in Selva: Eine Welle der Hitze trifft auf Mallorca

Die Einwohner und Besucher von Selva können sich in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts auf eine echte Hitzewelle einstellen. Temperaturen, die weit über dem Durchschnitt liegen, erfordern geeignete Vorsichtsmaßnahmen.

Tägliche Wetterprognose für Selva

Über die gesamte Woche hinweg ist der Himmel über Selva überwiegend wolkenlos, was in Verbindung mit den hohen Temperaturen zu einem deutlichen Anstieg des Sonnenbrandrisikos führen kann. Besonders wichtig ist es daher, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und die Zeit in der direkten Sonne zu begrenzen, um die Gesundheit zu schützen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich geringfügig, beginnend mit 4:43 Uhr für den Sonnenaufgang am Montag, den 28. Juli, und endend mit 18:58 Uhr für den Sonnenuntergang am Montag, den 4. August.

Abschließende Wettertipps für Selva

Für alle, die in Selva unterwegs sind, lautet die Empfehlung, leichte Kleidung zu tragen, Sonnenschutzmittel zu verwenden und Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgen- oder Abendstunden zu legen.

