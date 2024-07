Wettervorhersage Esporles: Sonnige Tage und angenehme Brisen – Das Wetter vom 28.07.2024 bis zum 04.08.2024

Aktuelle Wetterlage in Esporles für die kommende Woche

Die Sonne herrscht in Esporles! Als Inselbewohner und Besucher von Mallorca können wir uns auf eine Woche voll von Sonnenschein und perfektem Sommerwetter freuen. Hier ist ein tieferer Blick auf die Wetterprognose für Esporles vom 28. Juli bis zum 4. August 2024.

Sonnenschein und milde Brisen: Das Wetter vom 28. bis 29. Juli

Beginnend mit dem 28. Juli 2024, ziehen ein paar harmlose Wolken über den sonst klaren Himmel von Esporles. Das Thermometer klettert auf wohlige 30°C, während eine sanfte Brise mit 4 km/h weht und für Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 44%, und der Luftdruck steht bei 1017 hPa. Mit dem Sonnenaufgang um 04:45 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr können wir lange, lichtdurchflutete Tage genießen.

Der folgende Tag, der 29. Juli, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und genau so angenehmen Temperaturen von 30°C. Bei einer Windstärke von lediglich 2 km/h und anhaltender Luftfeuchtigkeit sowie leicht erhöhtem Luftdruck, verspricht dieser Tag das perfekte Wetter, um das Leben im Freien voll und ganz zu zelebrieren.

Beständige Sommerbedingungen: Wetter vom 30. Juli bis zum 1. August

In der folgenden Periode setzt sich das klare Sommerwetter fort. Sowohl am 30. Juli als auch am 31. Juli strahlt die Sonne konkurrenzlos bei 30°C und 31°C. Der Wind hält sich mit 3 km/h weiterhin zurück, eine ideale Bedingung für alle, die sich am Strand entspannen oder Mallorcas wunderschöne Landschaften erkunden wollen.

Zum Start in den Monat August, am 1. August, wird es mit einem Höchstwert von 28°C etwas kühler, während sich die Feuchtigkeit auf 59% erhöht und das Barometer auf 1010 hPa fällt. Der Tag könnte für Aktivitäten genutzt werden, die eine kühlere Wetterlage bevorzugen.

Leichte Abkühlung und wolkige Aussichten: Das Wetter vom 2. August bis zum 4. August

Zum Ende der Woche hin kündigt sich eine leichte Abkühlung an. Am 2. August bedecken einige Wolken den Himmel, doch die Sonne findet ihren Weg durch. Die Quecksilbersäule zeigt 26°C, und mit Winden von bis zu 6 km/h bleibt das Wetter angenehm. Am 3. und 4. August erfreuen wir uns wieder an einem klaren Himmel und Temperaturen, die sich zwischen 27°C und 28°C bewegen.

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bleiben nahezu gleich, was für gleichbleibend lange und helle Abende sorgt – perfekt für späte Spaziergänge oder terrassenreiche Abendessen unter Mallorcas Himmel. Esporles zeigt sich einmal mehr von seiner attraktiven Seite und verspricht eine Wetterlage, die kaum Wünsche offen lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:28:39. +++