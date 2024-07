Wettervorhersage für Campos: Sonnenschein und leichte Regenschauer vom 27.07.2024 bis 03.08.2024

Strahlender Sonnenschein und leichte Sommerregen - Das Wetter in Campos

Die Urlaubsregion Campos auf Mallorca präsentiert sich in der letzten Juliwoche und zu Beginn des Augusts von ihrer abwechslungsreichen Seite. Während sonnige Tage mit klarem Himmel dominieren, dürfen sich Einwohner und Urlauber auch auf erfrischende leichte Regenschauer freuen.

Sommer in Campos: Sonne pur und steigende Temperaturen

Vom 27.07.2024 bis zum 29.07.2024 erwartet die Region Campos einen strahlenden Sonnenschein mit Temperaturen, die von 30°C bis auf 32°C klettern. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h sorgt dabei für eine angenehme Frische. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 32% bis 34%, während der Luftdruck sich im stabilen Bereich von 1019 bis 1021 hPa bewegt. Genießen Sie die warmen Sommertage mit langen Abenden, denn die Sonne versinkt erst gegen 20:24 Uhr am Horizont.

Campos erwartet eine erfrischende Abkühlung

Der 30.07.2024 läutet eine kurze Phase leichter Regenschauer ein, die bis zum 01.08.2024 anhält und für eine willkommene Abkühlung sorgt. Während die Temperaturen etwas abfallen und bis auf 23°C sinken können, ziehen die Wolken langsam über die Stadt und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich. Dies könnte eine perfekte Gelegenheit für Museumsbesuche oder eine entspannte Pause in einem der einladenden Cafés in Campos sein.

Die Wetterlage beruhigt sich - Rückkehr des Sonnenscheins

Ab dem 02.08.2024 stabilisiert sich das Wetter in Campos wieder. Trotz leicht bedecktem Himmel am 02.08.2024 klettert das Thermometer wieder auf angenehme 26°C und die Sonne zeigt sich am nächsten Tag von ihrer besten Seite. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 29°C geht es in Richtung Wochenendplanung unter mallorquinischer Sonne. Die Windverhältnisse bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit sinkt wieder auf ein angenehmes Niveau.

Zusammengefasst bietet Campos eine hervorragende Mischung aus Sommerhitze und erfrischenden Regenschauern, abgerundet mit viel Sonnenschein, um Ihre Aktivitäten im Freien zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.7.2024, 01:25:53. +++