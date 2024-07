Heißer Hochsommer in Binissalem: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel (29.7.2024)

Binissalem erwartet eine sengend heiße Woche

Die letzten Julitage und der Beginn des Augusts versprechen in BinissalemBinissalem wahre Gluthitze. Die Einheimischen und Urlauber dürfen sich auf eine beeindruckende Serie von Tagen mit klarem Himmel und hohen Temperaturen einstellen. Die Sommerhitze wird von einem leichten Wind begleitet, der für eine kleine, aber willkommene Erfrischung sorgen könnte.

Hitzewelle setzt sich in Binissalem fort

Beginnend mit dem 29. Juli 2024, bewegen sich die Temperaturen in Binissalem um die 40° Celsius Marke – ein Zeichen dafür, dass die Hitzewelle den Höhepunkt erreicht hat. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 7 % am Montag und einem leichten Wind von 3 km/h bleibt der Himmel klar und der Sonnenschein ungetrübt.

Die Temperaturen halten sich auch am 30. Juli auf hohem Niveau, bei 40°C, klarer Sicht und einem leichten Anstieg des Windes auf 4 km/h. Ein Tag später, am 31. Juli, klettert das Thermometer sogar auf 41°C. Abermals unterstreicht der klare Himmel die Dominanz des Sommers.

Der 1. August beginnt mit ähnlichen Bedingungen, einer markanten 40°C und klarem Himmel, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit leicht an, was das Wohlbefinden beeinflussen könnte.

Leichte Abkühlung und klare Nächte in Binissalem

Eine leichte Abkühlung zeichnet sich am 2. August ab, an dem das Thermometer nur noch 30°C anzeigt. Doch der klare Himmel bleibt erhalten und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 44%, was die Abende und Nächte angenehmer gestalten dürfte.

Erholung von der Hitze bei idealem Sommerwetter

Das Wochenende wird in Binissalem mit angenehmen 32°C am 3. August und 36°C am 4. August eingeläutet, unterbrochen durch vereinzelte Wolken. Der Wind bleibt moderat und die sinkende Luftfeuchtigkeit deutet auf eine willkommene Erleichterung hin.

Am 5. August klettert das Thermometer wieder auf 38°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 14% fällt, was dieses Ende der Wetterperiode besonders angenehm macht.

Tipps für die heißen Tage in Binissalem

Für die besonders heißen Tage ist es ratsam, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, Sonnenschutz nicht zu vergessen und die Mittagshitze möglichst zu meiden. Die warmen Abende laden zu entspannten Aktivitäten im Freien ein und bieten optimale Bedingungen für Sternenbeobachtungen unter dem klaren Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.7.2024, 01:25:21. +++