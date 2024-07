Vorhersage für Andratx: Sonnige und beständige Sommerwoche auf Mallorca erwartet (29.7.2024)

Der perfekte Szenario für Sommerliebhaber: Andratx erfreut sich an einer Reihe klarer Himmelstage

Andratx – Die nächsten sieben Tage dürften die Einwohner und Gäste von Andratx an der sonnenverwöhnten Westküste Mallorcas mit einem beständig sommerlichen Wetter erfreuen. Unser Wetterbericht prognostiziert eine ungetrübte Urlaubsstimmung unter einem klar blauen Himmel – die ideale Voraussetzung für alle, die ihre Freizeit im Freien verbringen möchten.

Ende Juli in Andratx: Sommer, Sonne und Meer

Die letzte Juliwoche führt uns in das Herz des Sommers. Von Montag, dem 29. Juli 2024, bis einschließlich Mittwoch, dem 31. Juli 2024, präsentiert sich Andratx mit einer einheitlichen Höchsttemperatur von jeweils angenehmen 28°C. Der klare Himmel ermöglicht es Urlaubern und Einheimischen gleichermaßen, die vielfältigen Freizeitaktivitäten rund um Andratx in vollen Zügen zu genießen.

Die Windgeschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h unterstreichen das milde mediterrane Klima, die Luftfeuchte bleibt mit Werten um 55-60% im angenehmen Bereich. Der Luftdruck bleibt stabil um die 1016 hPa, was auf eine fortwährend klare Wetterlage hindeutet.

Andratx betritt den August mit gemütlicher Konstanz

Die Konsistenz des schönen Wetters setzt sich in den ersten Augusttagen fort. Am Donnerstag, dem 1. August 2024, rechnen wir trotz leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit von 63% weiterhin mit Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 28°C. Der Freitag bringt leichte Abkühlung auf 27°C, dennoch bleibt die Atmosphäre mit klarem Himmel und komfortabler Luftfeuchtigkeit weiterhin perfekt für sommerliche Aktivitäten.

Das erste Augustwochenende zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite: Ein leichter Temperaturabfall auf 26°C am Samstag wird am Sonntag wieder von einer Steigerung auf 27°C begleitet, während sich der Himmel am Sonntag mit ein paar vereinzelten Wolken zeigt. Die leichte Bewölkung am 4. August 2024, könnte für eine willkommene Erfrischung ohne die Sonnenstrahlen zu vermindern sorgen.

Ausklang des Wetterberichts für Andratx: Glänzender Wochenstart vorhergesagt

Am Montag, dem 5. August 2024, können wir einen strahlenden Start in die neue Woche erwarten. Andratx wird wieder von einem klaren Himmel mit Temperaturen um die 27°C verwöhnt und die Windverhältnisse bleiben beständig bei etwa 5 km/h. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich leicht, aber es bleibt genug Tageslicht, um das Mallorca-Erlebnis vollends auszukosten.

Diese beständig warme und klare Wetterlage bietet den perfekten Rahmen, die zahlreichen Attraktionen von Andratx, von den azurblauen Gewässern bis hin zu den malerischen Wanderwegen, zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.7.2024, 01:22:47. +++