Wetter in Artà: Klare Himmel und sommerliche Temperaturen erwarten Sie (29.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Sommertage in Artà

Der Sommer in Artà hält an, und auch in der kommenden Woche dürfen wir uns auf klare Himmel und hohe Temperaturen freuen. Ein Blick auf die neuesten Wetterprognosen zeigt uns, dass uns in der malerischen Gemeinde auf Mallorca nicht nur sonnige Tage bevorstehen, sondern auch stabiles und angenehmes Wetter.

Hochsommerliche Temperaturen und leichte Brisen

Anfang der Woche, insbesondere am Montag, den 29. Juli 2024, erwartet uns in Artà ein Tag unter einem klaren Himmel bei Tageshöchsttemperaturen von um die 29°C. Ein sanfter Wind mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, während der Luftdruck bei 1018 hPa stabil bleiben soll. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag mit Zeiten von 04:43 Uhr in der Früh bis 19:02 Uhr am Abend.

Die Wettervorhersage für das Ende Juli

Am Dienstag, den 30. Juli 2024, setzt sich das grandiose Wetter fort. Die Temperaturen steigen leicht auf 30°C, und wir können uns erneut auf einen wolkenlosen Himmel freuen. Der Wind wird etwas schwächer sein, was den Tag perfekt für Ausflüge und Strandbesuche macht. Luftdruck und Luftfeuchtigkeit verändern sich wenig, so dass wir von einem konsistenten Wettermuster sprechen können.

Den Höhepunkt der sommerlichen Hitze erreichen wir dann am Mittwoch, den 31. Juli 2024. Am diesem Tage sollten Sie nicht vergessen, Sonnencreme und Kopfbedeckung mitzunehmen, denn die Temperaturen klettern auf bis zu 32°C. Der Wind bleibt mäßig, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 36%, was die Hitze etwas erträglicher macht.

Start in den August

Mit dem Beginn des August erhalten wir einen kleinen Vorgeschmack auf den Spätsommer. Am 1. August zeigt das Thermometer immer noch hohe 31°C an, aber ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 53% und ein erneuter leichter Rückgang des Luftdruckes auf 1009 hPa könnten für eine etwas stickigere Atmosphäre sorgen.

Wetterumschwung

Am 2. August deutet sich eine leichte Abkühlung an, begleitet von vereinzelten Wolken. Mit 25°C wird es etwas erfrischender, und ein lebhafterer Wind mit 10 km/h wird für eine spürbare Brise sorgen. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 65%, was möglicherweise eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft signalisiert.

Entspannte Tage im Freien

In den folgenden Tagen, insbesondere am 3. und 4. August, setzt sich das klare Wetter fort. An diesen Tagen locken milde Temperaturen von 26°C und 28°C Einwohner und Besucher gleichsam nach draußen. Ein leichter Wind sorgt für ideale Bedingungen für lange Spaziergänge durch das bezaubernde Städtchen oder für einen entspannten Tag am Strand.

Zum Abschluss der Woche verwöhnt uns Artà am 5. August mit einem weiteren klaren Tag bei einer Höchsttemperatur von 29°C und einer angenehmen Brise.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.7.2024, 01:24:02. +++