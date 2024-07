Wettervorhersage für Algaida: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (29.7.2024)

Die Wetteraussichten für Algaida: Hitze und klare Himmel dominieren

Die Bewohner und Besucher von Algaida können sich auf eine heiße Woche mit viel Sonnenschein freuen. Die Wetterprognose für die kommenden Tage verspricht klare Himmel und Temperaturen, die die 30-Grad-Marke teilweise deutlich überschreiten. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was das Wetter in Algaida für uns bereithält.

Der Wettertrend für die Woche

Am Montag, den 29. Juli 2024, beginnt die Woche bereits mit einer Temperatur von beeindruckenden 39 Grad Celsius unter einem klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 5 km/h, was die Hitze erträglicher machen dürfte. Eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von 12% und ein Luftdruck von 1017 hPa sind ebenfalls zu verzeichnen. Der Tag beginnt früh um 4:45 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet spät um 19:04 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Am Dienstag und Mittwoch setzt sich das ähnliche Muster fort mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 39 Grad Celsius am Dienstag und sogar 40 Grad am Mittwoch. Die Winde bleiben schwach, die Luft trocken und der Luftdruck auf einem stabilen Niveau.

Der 1. August bringt eine leichte Abkühlung auf 36 Grad, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit auf 29%. Die Woche fährt fort mit klarer Sicht und sonnigen Aussichten, mit Ausnahme des 4. Augusts, an dem leicht bewölkte Verhältnisse erwartet werden. Trotz der Wolken steigt das Thermometer auf angenehme 34 Grad.

Zum Ende der Woche, am 5. August, kehren die klaren Himmel zurück und das Thermometer klettert wieder auf 36 Grad.

Was bedeutet das für Ihre Wochenplanung in Algaida?

Sie sollten auf jeden Fall leichte Kleidung und einen guten Sonnenschutz nicht vergessen! Die hohen Temperaturen und der klare Himmel laden zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein, jedoch ist es besonders wichtig, während der heißesten Stunden des Tages von 12:00 bis 16:00 Uhr sich im Schatten aufzuhalten oder eine Pause einzulegen.

Als zusammenfassende Wettervorhersage für AlgaidaAlgaida können wir festhalten: Sonnenschein satt und sommerlich heiße Temperaturen werden uns durch diese Woche begleiten. Beste Voraussetzungen also, um das mediterrane Flair der Insel Mallorca zu genießen und in das kühle Nass der Strände und Pools einzutauchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.7.2024, 01:22:01. +++