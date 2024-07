7-Tage-Wettertrend für Alaró, Mallorca: Hochsommerliche Hitze und klare Himmel (30.7.2024)

Die Hitze Welle in Alaró: Sonne satt und Temperaturen am Anschlag

Die kommende Woche in AlaróAlaró verspricht mit klarem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen ein Paradies für Sonnenanbeter zu werden. Unsere detaillierte Wettervorhersage zeigt Tage voller Sonnenschein und ein wahres Fest für jeden, der die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen möchte.

Das aktuelle Wetter in Alaró: Eine Oase der Sommerhitze

Der Beginn der Wetterwoche ist charakterisiert durch klaren Himmel und thermische Spitzenwerte von bis zu 40 Grad Celsius. Von Dienstag, 30. Juli 2024, bis Donnerstag, 1. August, erwarten uns in Alaró durchweg strahlende Tage bei tagtägliche Maximaltemperaturen von 40°C.

Die ruhigen Winde, mit Geschwindigkeiten von nur 2 bis 6 km/h, sorgen dafür, dass sich die hohen Temperaturen stetig anfühlen, während die sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von unter 15 Prozent die Hitze erträglicher macht. Jedoch ist besondere Vorsicht geboten, da hohe UV-Indizes schnell zu Sonnenbrand führen können.

Wetteränderung zum Wochenende

Von Freitag, 2. August, zeichnet sich eine leichte Wetteränderung ab. Die Temperaturen nehmen ab auf ein noch immer sommerliches Niveau von 36 Grad am Freitag und 32 Grad am Samstag mit überwiegend klarem Himmel. Doch erfreulicherweise verbleiben die Temperaturen am Sonntag und Montag bei angenehmen 33 bis 38 Grad Celsius bei wenig oder nur geringer Bewölkung.

Klimatische Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Der leichte Wind und die klaren Abende bieten die perfekte Gelegenheit, die Natur und das lebhafte Nachtleben von Alaró zu genießen. Ob bei Wandertouren, Radfahrten oder entspannten Abenden in einem der vielen gemütlichen Restaurants oder Bars – das Wetter setzt der Freizeitgestaltung keine Grenzen.

Resümee der Wetterlage in Alaró

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine extrem heiße Woche bevorsteht, in der man viel Flüssigkeit zu sich nehmen und den Schatten nicht meiden sollte. Die Nächte bieten bei Temperaturen von über 30°C laue Abende, die zum Verweilen im Freien einladen. Erhöhter Sonnenschutz ist ein Muss – genießen Sie die sommerliche Pracht Alarós, aber bleiben Sie dabei stets achtsam.

Die Sonne wird täglich zwischen 4:46 und 4:52 Uhr aufgehen und zwischen 19:57 und 19:4 Uhr untergehen, was lange und freudige Sommertage garantiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:20:40. +++