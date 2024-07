Heiße Sommertage auf Mallorca: Glühende Aussichten für Mancor de la Vall (30.7.2024)

Exklusive Wettervorhersage für Mancor de la Vall: Eine Hitze-Welle steht bevor!

Mit der Hitzewelle, die sich über Mallorca erstreckt, stellt sich die charmante Gemeinde Mancor de la VallMancor de la Vall auf eine sengend heiße Woche ein. Klare Himmel und anhaltend hohe Temperaturen dominieren das Bild.

Wettertrend für Mancor de la Vall: Vom hitzigen Strahlen bis zu leichten Wolken

Beginnend mit dem 30. Juli 2024, erleben Einwohner und Besucher von Mancor de la Vall ein strahlendes Wetterphanomen. Bei Temperaturen von schwindelerregenden 38°C und einem klaren Himmel wird der Aufenthalt im Schatten dringend empfohlen. Die Laune wird dabei kaum durch den leichten Wind von 4 km/h getrübt. Denn bei solch einer trockenen Hitze mit nur 10% Luftfeuchtigkeit und 1017 hPa Druck, ist jede Brise eine willkommene Erfrischung.

Doch das Thermometer klettert weiter - am 31. Juli weist die Prognose sogar auf eine Spitze von 39°C hin, unter Beibehaltung des klaren Himmels. Die Winde bleiben angenehm bei 5 km/h, während die Feuchtigkeit auf niedrige 7% fällt, und der Druck leicht auf 1014 hPa sinkt. Auch der 1. August hält an der 39°C-Marke fest, wobei sich der Wind auf kaum spürbare 2 km/h abschwächt, die Feuchtigkeit allerdings auf 14% steigt.

Mit dem 2. August beginnt eine minimale Abkühlung, die Temperatur sinkt auf erträgliche 34°C, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Eine angemessene Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 33% und eine Windstärke von 4 km/h, deuten auf ein erfrischteres Klima hin.

Die anschließenden Tage bringen leichte Entspannung. Am 3. August wird es 31°C warm, mit einem klaren Himmel und einem sanften Wind von 2 km/h. Am 4. August dürfen die Bewohner von Mancor de la Vall sich über ähnliche Bedingungen freuen, mit einer leichten Erhöhung der Temperatur auf 32°C.

Sonnengesang: Die Wettervorhersage für das Wochenende in Mancor de la Vall

Zum Ende dieser siebentägigen Wetterreise, die am 5. und 6. August ihren Höhepunkt erreicht, klettert das Quecksilber ein letztes Mal. Das wärmere Wetter zeigt sich mit maximalen 36°C - ausgezeichnet für alle Sonnenanbeter. Der Himmel bleibt klar; nur am 6. August zeigen sich vereinzelt Wolken, welche das ideale Sommerbild ergänzen.

Während der Sonnenauf- und untergangszeiten in Mancor de la Vall zu dieser Jahreszeit, beginnend um 4:45 Uhr bis 4:52 Uhr morgens und endend von 19:03 Uhr bis 18:56 Uhr am Abend, taucht die ländliche Idylle in ein goldenes Licht.

