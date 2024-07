Heiße Sommertage in Binissalem: Klarer Himmel und steigende Temperaturen – Das Wetter vom 30.07.2024 bis 06.08.2024

Die Sonne regiert in Binissalem mit klarem Himmel und aufsteigenden Temperaturen, die für wahre Sommertage sorgen. Zum Ende Juli und Beginn August bewahren die Einwohner und Besucher Mailorcas ein sonniges Gemüt, während das Thermometer beeindruckende Spitzenwerte erreicht.

Details der Hitzeperiode in Binissalem

30.07.2024:Einen strahlend klaren Tag erleben wir am 30. Juli 2024 in Binissalem. Dieser Tag beginnt mit einer Temperatur von 41 Grad Celsius, einer sanften Brise von 4 km/h und einer bemerkenswert niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 7 Prozent. Der Luftdruck beträgt solide 1017 hPa. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen an diesem Tag ein langanhaltendes Bild sommerlicher Freude, denn die Sonne grüßt uns bereits um 4:46 Uhr und verabschiedet sich erst um 19:03 Uhr.

Die folgenden Tage:Am 31. Juli und 1. August hält die Hitze mit weiteren 41 Grad Celsius an, begleitet von einem klaren Himmel, der sich perfekt für diverse Freizeitaktivitäten eignet. Leichte Windzugaben von 6 km/h bzw. 2 km/h bilden einen willkommenen Kontrast zur glühenden Hitze. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren geringfügig und kündigen längere Abende an.

Abkühlung im Anmarsch?Auch wenn die Temperatur am 2. August auf 36 Grad Celsius sinkt und gebrochene Wolken den Himmel über Binissalem zieren, bleibt das sommerliche Flair erhalten. Die Feuchtigkeit steigt auf 27 Prozent, was für eine willkommene Erfrischung sorgt. Ab dem 3. August nimmt die Temperatur weiter ab, erreicht jedoch am 5. und 6. August wieder ihre Höhepunkte von 38 Grad Celsius, jeweils untermalt von einem klaren bzw. leicht bewölkten Himmel.

Wetteraussichten für die kommende Woche

Die Bewohner und Besucher Binissalems können sich auf eine ununterbrochene Sonnenschein-Periode mit moderaten Brisen und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit einstellen. Der klare Himmel wird durch gelegentliche Wolkenformationen bereichert, was das Himmelsbild von Zeit zu Zeit interessant gestaltet. Temperaturen zwischen 32 und 41 Grad Celsius laden zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein.

Verfolgen Sie die Wetterupdates auf Mallorcazeitung.es, um während dieser heißen Tage gut informiert und sicher zu bleiben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.7.2024, 01:25:26. +++